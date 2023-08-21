Покраска погреба едва не обернулась похоронами в Башкирии

Как сообщает Башинформ инцидент произошел накануне. По информации, полученной от пресс-службы госкомитета по чрезвычайным ситуациям, сообщение о случившемся поступило в центр обработки вызовов системы-112. Оказалось, что два мужчины и одна женщина из деревни Таштуй потеряли сознание из-за вдыхания краски. Всех пострадавших доставили в Аскаровскую районную больницу для госпитализации.