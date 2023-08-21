Покраска погреба едва не обернулась похоронами в Башкирии

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
Как сообщает Башинформ инцидент произошел накануне. По информации, полученной от пресс-службы госкомитета по чрезвычайным ситуациям, сообщение о случившемся поступило в центр обработки вызовов системы-112. Оказалось, что два мужчины и одна женщина из деревни Таштуй потеряли сознание из-за вдыхания краски. Всех пострадавших доставили в Аскаровскую районную больницу для госпитализации.
К летним «стандартным» выездам экстренных служб добавляется целый ряд происшествий, связанных с погребами. Попытки покрасить или осушить погреб, а также избавиться от грызунов, часто заканчиваются трагически — люди погибают от отравления паром краски и дымом.
Напомним, что подобный случай был зарегистрирован в 2018 году. Тогда трое мужчин скончались в погребе от ядовитого газа.