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Трое жителей Башкирии едва не умерли во время покраски обычного погреба

Покраска погреба едва не обернулась похоронами в Башкирии

21 августа 2023, 04:41
Фото: 1MI

Трое жителей Башкирии едва не умерли во время покраски обычного погреба

В Абзелиловском районе Башкирии произошла почти трагедия, когда трое людей подверглись опасности во время покраски погреба. Пресс-служба госкомитета по ЧС дала свой комментарий

Как сообщает Башинформ инцидент произошел накануне. По информации, полученной от пресс-службы госкомитета по чрезвычайным ситуациям, сообщение о случившемся поступило в центр обработки вызовов системы-112. Оказалось, что два мужчины и одна женщина из деревни Таштуй потеряли сознание из-за вдыхания краски. Всех пострадавших доставили в Аскаровскую районную больницу для госпитализации.

К летним «стандартным» выездам экстренных служб добавляется целый ряд происшествий, связанных с погребами. Попытки покрасить или осушить погреб, а также избавиться от грызунов, часто заканчиваются трагически — люди погибают от отравления паром краски и дымом.

Напомним, что подобный случай был зарегистрирован в 2018 году. Тогда трое мужчин скончались в погребе от ядовитого газа.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Происшествия
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