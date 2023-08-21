Названы 5 самых подорожавших услуг в Башкирии

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Наибольший рост цен был отмечен в сфере пассажирского транспорта — 2,36%.
На втором месте идет отдых в санаториях, цены на который увеличились на 0,89%. Бытовые услуги заняли третье место в рейтинге, подорожав на 0,54%. Медицинские услуги (+0,52%) и физкультура, спорт (+0,41%) также попали в топ-5.
Кроме того, стоимость образования также выросла на 0,24%. Цены на услуги в целом поднялись на 0,24%.
Ранее, Mkset писал о росте цен на обучение в вузах Башкирии.