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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Названы 5 самых подорожавших услуг в Башкирии

Названы 5 самых подорожавших услуг в Башкирии

21 августа 2023, 05:57
Данные Башстата за июнь–июль текущего года свидетельствуют об этом.

Наибольший рост цен был отмечен в сфере пассажирского транспорта — 2,36%.

На втором месте идет отдых в санаториях, цены на который увеличились на 0,89%. Бытовые услуги заняли третье место в рейтинге, подорожав на 0,54%. Медицинские услуги (+0,52%) и физкультура, спорт (+0,41%) также попали в топ-5.

Кроме того, стоимость образования также выросла на 0,24%. Цены на услуги в целом поднялись на 0,24%.

Ранее, Mkset писал о росте цен на обучение в вузах Башкирии.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Виалина Ахсанова
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