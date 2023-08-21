Наш народ должен жить, а не выживать!

По данным МВД, только за шесть месяцев 2023 года на миграционный учёт встали 7 455 001 человек, а за аналогичный период прошлого года — 8 065 083 человека. Иностранцам выдали 1 260 194 патента на работу, работодатели заключили с ними 1 014 776 трудовых договоров. Ещё 204 988 человек приобрели гражданство страны, а запрет на въезд в Россию получили 78 161 человек. А чем занимаются остальные 5 миллионов мигрантов, если они официально не трудоустроены и не получили патента на работу? Большая часть этой огромной армии занята в теневой экономике, получает зарплату в конвертах и не платит налоги. Потери для бюджета в результате исчисляются миллиардами рублей.