Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Борьба с бедностью — важнейшая задача государства. Это позор, когда в великой стране миллионы людей вынуждены делать выбор между покупкой еды и покупкой одежды. У ЛДПР есть конкретные предложения, как вытащить народ из петли бедности!
Мы внесли законопроект об увеличении минимальной зарплаты до 30 тысяч рублей и будем бороться за его принятие. Также требуем освободить малоимущих граждан от налогов, а для семей с детьми ввести новые социальные пособия, на которые можно жить, а не выживать! И ещё один важный законопроект из этой сферы. Бедные люди зачастую вынуждены брать кредиты, а при невозможности вернуть деньги сталкиваются с беспределом коллекторов. Долги, безусловно, нужно возвращать, но процесс взыскания должен проходить строго в рамках закона, и заниматься этим должны судебные приставы. ЛДПР добивается полного запрета частной коллекторской деятельности.
Еще одна серьезная задача связана с мигрантской средой, где неуклонно растет преступность. В наших городах образуются замкнутые мигрантские гетто, обитатели которых плохо владеют русским языком и не планируют ассимилироваться в нашу социокультурную среду. Мы добрый и гостеприимный народ, но требуем уважения к своей культуре и традициям.
По данным МВД, только за шесть месяцев 2023 года на миграционный учёт встали 7 455 001 человек, а за аналогичный период прошлого года — 8 065 083 человека. Иностранцам выдали 1 260 194 патента на работу, работодатели заключили с ними 1 014 776 трудовых договоров. Ещё 204 988 человек приобрели гражданство страны, а запрет на въезд в Россию получили 78 161 человек. А чем занимаются остальные 5 миллионов мигрантов, если они официально не трудоустроены и не получили патента на работу? Большая часть этой огромной армии занята в теневой экономике, получает зарплату в конвертах и не платит налоги. Потери для бюджета в результате исчисляются миллиардами рублей.
Мы предлагаем создать Министерство по делам миграции, которое возьмёт под контроль пребывание иностранцев в России. Не получил патент, не работаешь? Отчитайся, на что живёшь. Не сумел отчитаться — на самолёт и домой. И вообще надо ужесточить контроль при въезде и не допускать в Россию людей с криминальным прошлым.
Ситуация в стране сложная, прежде всего, из-за внешнего давления, сотен санкций и рестрикций. Мы развиваемся и крепнем не благодаря, а вопреки. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский 30 лет был главным идеологом прагматичного и даже жесткого отношения к Западу. Он призывал не бросаться в объятия западных политиков, а идти собственным курсом, строить самостоятельную экономику, отстаивая национальные интересы. В 1990-е годы страна шла прямо противоположным от этой программы путем, и мы за это поплатились. А Жириновский оказался тысячу раз прав! В 2000-е годы курс наконец-то начал меняться.
Но во многих вопросах наша партия и сегодня поступила бы иначе. Например, мы не стали голосовать за законопроект об увеличении возраста призыва в армию с 27 до 30 лет, потому что в последний момент в него внесли ключевые поправки. Сначала хотели повысить и нижнюю границу призыва до 21 года, а в итоге оставили прежней — 18 лет. Многие сочли это обманом.
ЛДПР поднимает острые и неприятные для власти темы. Мы предлагаем конкретные решения в правовом поле: новые законопроекты, обращения в профильные ведомства, правоохранительные и надзорные органы, суды. Эта работа не такая громкая и заметная. Но она требует большого профессионализма. А самое главное: именно такой подход дает реальный результат во благо людей.
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