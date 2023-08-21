На капремонт объекта культурного наследия в Уфе выделят 8,7 млн рублей из бюджета

Документ был полностью соответствующим требованиям, и 18 августа он был выбран победителем. Исходная стоимость контракта составляла 8 748 155 рублей. Исполнитель контракта готов выполнить капитальный ремонт за эту сумму. Необходимые средства для этого будут выделены из бюджета республики.