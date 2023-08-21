На капремонт объекта культурного наследия в Уфе выделят 8,7 млн рублей из бюджета

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
Согласно документам, аукцион на ремонт кровли этого культурного наследия, находящегося на улице Свердлова, 38, был размещен Республиканским центром торгов.
Заказчиком выступает хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева — единственная компания, которая подала заявку на выполнение ремонтных работ.
Документ был полностью соответствующим требованиям, и 18 августа он был выбран победителем. Исходная стоимость контракта составляла 8 748 155 рублей. Исполнитель контракта готов выполнить капитальный ремонт за эту сумму. Необходимые средства для этого будут выделены из бюджета республики.
В рамках работ предусмотрены демонтажные работы, обновление кровли, замена частей водосточных труб, монтаж опорных конструкций и т. д. Капитальный ремонт должен быть завершен к 2 октября текущего года.