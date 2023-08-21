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В Уфе выделили 8,7 млн рублей на капремонт кровли Городского приходского училища

На капремонт объекта культурного наследия в Уфе выделят 8,7 млн рублей из бюджета

21 августа 2023, 05:27
Фото: 1MI

В Уфе выделили 8,7 млн рублей на капремонт кровли Городского приходского училища

Об этом сообщает портал госзакупок.

Согласно документам, аукцион на ремонт кровли этого культурного наследия, находящегося на улице Свердлова, 38, был размещен Республиканским центром торгов.

Заказчиком выступает хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева — единственная компания, которая подала заявку на выполнение ремонтных работ.

Документ был полностью соответствующим требованиям, и 18 августа он был выбран победителем. Исходная стоимость контракта составляла 8 748 155 рублей. Исполнитель контракта готов выполнить капитальный ремонт за эту сумму. Необходимые средства для этого будут выделены из бюджета республики.

В рамках работ предусмотрены демонтажные работы, обновление кровли, замена частей водосточных труб, монтаж опорных конструкций и т. д. Капитальный ремонт должен быть завершен к 2 октября текущего года.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Капремонт#Общество#Виалина Ахсанова
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