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Published Сегодня, 14:48

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Updated Сегодня, 14:50

Москва принимает военную делегацию Ирана для обсуждения стратегического партнерства

21 августа 2023, 14:48
В Москву прибыла военная делегация Ирана под предводительством бригадного генерала Киюмарса Хейдари, командующего Сухопутными войсками, для проведения обсуждения вопросов военного сотрудничества между двумя странами.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны России, официальные переговоры прошли в штаб-квартире Сухопутных войск, пишет RT.

Главком Сухопутных войск России, генерал армии Олег Салюков, подчеркнул, что Иран рассматривается Россией как важное государство на Ближнем Востоке, считая его стратегическим партнером. Он также отметил постоянный и интенсивный политический диалог между двумя странами как характерную черту сотрудничества.

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