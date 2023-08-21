Москва принимает военную делегацию Ирана для обсуждения стратегического партнерства

Главком Сухопутных войск России, генерал армии Олег Салюков, подчеркнул, что Иран рассматривается Россией как важное государство на Ближнем Востоке, считая его стратегическим партнером. Он также отметил постоянный и интенсивный политический диалог между двумя странами как характерную черту сотрудничества.