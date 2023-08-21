Москва принимает военную делегацию Ирана для обсуждения стратегического партнерства

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Согласно информации, предоставленной Министерством обороны России, официальные переговоры прошли в штаб-квартире Сухопутных войск, пишет RT.
Главком Сухопутных войск России, генерал армии Олег Салюков, подчеркнул, что Иран рассматривается Россией как важное государство на Ближнем Востоке, считая его стратегическим партнером. Он также отметил постоянный и интенсивный политический диалог между двумя странами как характерную черту сотрудничества.