Мошенники создали фальшивый телеграм-аккаунт министра здравоохранения

Министр предупредил людей о мошеннических махинациях, прикрепив к посту фотографию переписки, где сообщения оправлены якобы от его имени — мошенники указали данные Рахматуллина, а также поставили его фотографию в качестве аватарки. Разве что, помимо имени и фамилии, у поддельного профиля указано ещё и отчество, а фото почему-то устаревшее, со времён, когда чиновник ещё работал главврачом.