Мошенники создали фальшивый телеграм-аккаунт министра здравоохранения

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Министр предупредил людей о мошеннических махинациях, прикрепив к посту фотографию переписки, где сообщения оправлены якобы от его имени — мошенники указали данные Рахматуллина, а также поставили его фотографию в качестве аватарки. Разве что, помимо имени и фамилии, у поддельного профиля указано ещё и отчество, а фото почему-то устаревшее, со времён, когда чиновник ещё работал главврачом.
Айрат Рахматуллин призвал людей быть предельно внимательными и не сообщать мошенникам данные своих банковских карт, а также обозначил, что у него есть только один телеграм-канал, в котором публикуются новости здравоохранения.