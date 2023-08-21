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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:38

Мошенники создали фальшивый телеграм-аккаунт министра здравоохранения

Мошенники создали фальшивый телеграм-аккаунт министра здравоохранения

21 августа 2023, 11:36
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Об этом сегодня сообщил сам Айрат Рахматуллин на своём официальном аккаунте в телеграме.

Министр предупредил людей о мошеннических махинациях, прикрепив к посту фотографию переписки, где сообщения оправлены якобы от его имени — мошенники указали данные Рахматуллина, а также поставили его фотографию в качестве аватарки. Разве что, помимо имени и фамилии, у поддельного профиля указано ещё и отчество, а фото почему-то устаревшее, со времён, когда чиновник ещё работал главврачом.

Айрат Рахматуллин призвал людей быть предельно внимательными и не сообщать мошенникам данные своих банковских карт, а также обозначил, что у него есть только один телеграм-канал, в котором публикуются новости здравоохранения.

#Анна Савельева#Мошенники#Министр здравоохранения#Новости Башкирии#Фальшивый аккаунт
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