Мишустин подписал указ, касающийся призывников из Башкирии и мобилизации

В документах будет указано время, в течение которого должен явиться получатель. Важно отметить, что повестка в цифровом формате будет отправлена без печати военного комиссариата. Постановление также предусматривает уведомления для руководителей организаций, в которых будет сообщаться о том, что гражданин призван на военную службу.