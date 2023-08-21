Мишустин подписал указ, касающийся призывников из Башкирии и мобилизации

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Данное постановление предусматривает утверждение новой формы повестки о призыве по мобилизации и введение правил их вручения. В соответствии с этим, россияне будут призываться в военкоматы посредством обычных письменных повесток, которые также будут дублироваться в цифровом виде.
Повестки будут напоминать существующие повестки для призывников-срочников, однако их основание для посещения военкомата будет основываться на указе президента о мобилизации и решении призывной комиссии, что будет указано в шапке повестки.
В документах будет указано время, в течение которого должен явиться получатель. Важно отметить, что повестка в цифровом формате будет отправлена без печати военного комиссариата. Постановление также предусматривает уведомления для руководителей организаций, в которых будет сообщаться о том, что гражданин призван на военную службу.
Новая форма повестки будет действовать по тем же правилам, что и старые уведомления. Она также будет размещена в Едином реестре военнообязанных и в личном кабинете военнообязанного на портале госуслуг.
Раннее Mkset писал о том, что в Башкирии за неявку в военкомат ввели штрафы от 50 тысяч до полумиллиона рублей.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству также одобрил введение новых и при этом многократно превышающих старые штрафов за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации и за ряд других нарушений связанных с воинским учетом и оповещениями, а также явкой в военкомат.