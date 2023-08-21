Медсестру осудили за убийства новорожденных в Британии

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Суд вынес приговор пожизненного заключения без возможности условного освобождения Люси Летби, которая ранее была обвинена в убийствах новорожденных в больнице города Честер в период с июня 2015 по июнь 2016 года, пишет RT.
Согласно сообщению телеканала Sky News, Королевский суд Манчестера признал Люси Летби виновной по семи обвинительным пунктам в убийстве и покушении на убийство ещё шести человек. Рассмотрение дела включало показания более 240 свидетелей.
Ранее Люси Летби признала свою вину в убийствах новорожденных в рамках своей работы в больнице Честера, расположенной в графстве Чешир.