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Updated Сегодня, 12:57

Медсестру осудили за убийства новорожденных в Британии

21 августа 2023, 12:56
Бывшая медсестра Люси Летби была осуждена на пожизненное заключение за убийство новорожденных в Великобритании.

Суд вынес приговор пожизненного заключения без возможности условного освобождения Люси Летби, которая ранее была обвинена в убийствах новорожденных в больнице города Честер в период с июня 2015 по июнь 2016 года, пишет RT.

Согласно сообщению телеканала Sky News, Королевский суд Манчестера признал Люси Летби виновной по семи обвинительным пунктам в убийстве и покушении на убийство ещё шести человек. Рассмотрение дела включало показания более 240 свидетелей.

Ранее Люси Летби признала свою вину в убийствах новорожденных в рамках своей работы в больнице Честера, расположенной в графстве Чешир.

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