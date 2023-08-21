Хабиров вручил орден Дружбы народов экс-премьер министру Башкирии Байдавлетову

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Сегодня, 21 августа, в ходе оперативного совещания в ЦУРе Радий Хабиров вручил орден Дружбы народов бывшему премьер-министру Башкортостана Рафаэлю Байдавлетову. Приурочена награда к прошедшему 80-му юбилею политика.
Рафаэл Байдавлетов вместе со словами благодарности отметил, что высокая награда — показатель эффективной работы правительства, которое он возглавлял.
— Чувства, которые я сейчас испытываю, просто не выразить словами. Первое это — глубокое удовлетворение и гордость. Второе — это в то же время сомнения о том, что творится сегодня в мире во круг нашей страны, — Рафаэль Байдавлетов.
Напомним, что Рафаэль Байдавлетов возглавлял правительства Башкортостана в период с 1999 года по 2008, до этого год занимал должность первого заместителя премьер-министра РБ. После работы в республике с 2008 по 2010 года Байдавлетов являлся председателем комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике.