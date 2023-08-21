Хабиров вручил орден Дружбы народов экс-премьер министру Башкирии Байдавлетову

Напомним, что Рафаэль Байдавлетов возглавлял правительства Башкортостана в период с 1999 года по 2008, до этого год занимал должность первого заместителя премьер-министра РБ. После работы в республике с 2008 по 2010 года Байдавлетов являлся председателем комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике.