Губернатор МО Воробьев доложил президенту о развитии региона в рамках рабочей встречи

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Как сообщает mosregtoday.ru, губернатор рассказал о работе над вопросами, которые касаются подготовки к 1 сентября, развития Московского транспортного узла и положения с аварийным жильем в Подмосковье.
Согласно комментарию Воробьева, область активно застраивается необходимой инфраструктурой, в этом году откроется 30 школ и 25 детских садов. В регион к настоящему времени прибыло 38 тысяч будущих школьников, а к началу учебного года это количество должно дорасти до 40 тысяч. Поэтому сейчас особый акцент делается на строительство школ.
Воробьев отметил, что флагманским в регионе является физтех-лицей, который может похвастаться победами на международных олимпиадах по физике, биологии, астрономии. Губернатор обратился со словами благодарности к президенту за содействие в открытии МЦД и отметил, что тема транспорта и развития Подмосковья — наиболее приоритетная.
Воробьев заявил, что именно благодаря решению президента ситуация вокруг Московского транспортного узла и строительства двух десятков путепроводов наладилась, в то время как ранее по региону было затруднительно перемещаться. Прокомментировав эту тему, глава МО также упомянул поддержку по концессионным дорогам.
Кроме того, губернатор рассказал о реализации программы поддержки семей участников СВО. «Мы с губернатором ДНР Денисом Пушилиным на связи. Мы организовали отдых деткам, которые хотели на море, часть — 1600 человек — на море, а 900 человек приехали к нам в Литвиново, это наш детский лагерь. Как и все семьи военнослужащих, также дети их могли отдохнуть», — сообщил Воробьев.
Часть доклада главы региона была посвящена постоянному содействию фонду «Защитники Отечества».
На вопрос президента о работе с полигонами, в том числе бывшими, Воробьев заявил: «Мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет».
Помимо этого, губернатор Подмосковья отчитался о расселении аварийного жилья. Он рассказал, что программа 2017 года уже реализована и сейчас регион приступил к воплощению следующей программы. По его словам, закон о развитии территории помогает осуществлять расселение более оперативно.