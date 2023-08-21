Где и когда пройдёт фестиваль «Молочная страна-2023» в Уфе

Фестиваль «Молочная страна» состоится 2 сентября в Уфе в 11-й раз. Площадкой для его проведения в этом году выбрана набережная реки Белой под Монументом дружбы. Раньше мероприятие проводилось на площади Салавата Юлаева, в связи с чем дорога в этом промежутке была перекрыта.