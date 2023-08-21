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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Где и когда пройдёт фестиваль «Молочная страна-2023» в Уфе

Где и когда пройдёт фестиваль «Молочная страна-2023» в Уфе

21 августа 2023, 13:12
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Стало известно, что в этом году фестиваль пройдёт на новой площадке.

Фестиваль «Молочная страна» состоится 2 сентября в Уфе в 11-й раз. Площадкой для его проведения в этом году выбрана набережная реки Белой под Монументом дружбы. Раньше мероприятие проводилось на площади Салавата Юлаева, в связи с чем дорога в этом промежутке была перекрыта.

С 10 утра до 6 вечера любой желающий сможет посетить мероприятие, где ему традиционно дадут отведать стакан молока при входе.

Помимо этого, пришедших ждут развлекательные программы для детей и их родителей, мастер-классы, аттракционы, зона фудкорта, молочная ярмарка, а также много другое, включая парад колясок, для которого родители малышей должны украсить свои коляски на тематику фестиваля. Помимо этого, будет разыграно 449 кг мороженого эквивалентного числу лет самого города.

Но и это ещё не всё, в этом году гостей ожидает настоящий сюрприз, ведь в качестве гостей на фестивале исполнит свои композиции российская поп-группа «Пропаганда».

#Анна Савельева#Молочная страна-2023#Уфа#Фестиваль#Набережная#Монумент дружбы#Развлекательные программы#Мастер-классы#Аттракционы#Парад колясок#Молочная ярмарка#Новости Уфы
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