Где и когда пройдёт фестиваль «Молочная страна-2023» в Уфе

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Фестиваль «Молочная страна» состоится 2 сентября в Уфе в 11-й раз. Площадкой для его проведения в этом году выбрана набережная реки Белой под Монументом дружбы. Раньше мероприятие проводилось на площади Салавата Юлаева, в связи с чем дорога в этом промежутке была перекрыта.
С 10 утра до 6 вечера любой желающий сможет посетить мероприятие, где ему традиционно дадут отведать стакан молока при входе.
Помимо этого, пришедших ждут развлекательные программы для детей и их родителей, мастер-классы, аттракционы, зона фудкорта, молочная ярмарка, а также много другое, включая парад колясок, для которого родители малышей должны украсить свои коляски на тематику фестиваля. Помимо этого, будет разыграно 449 кг мороженого эквивалентного числу лет самого города.
Но и это ещё не всё, в этом году гостей ожидает настоящий сюрприз, ведь в качестве гостей на фестивале исполнит свои композиции российская поп-группа «Пропаганда».