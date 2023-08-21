Эксперты дали рекомендации для вождения в дождь

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В ходе беседы с RT Вячеслав Субботин и Михаил Колодочкин, профессиональные автоэксперты, поделились советами по правильной манере поведения на дорогах во время дождя.
Согласно высказыванию Субботина, особую тревогу вызывают глубокие лужи.
«Это непредсказуемая угроза. Огромное количество воды может скопиться мгновенно и не успеть стекать. Если вы движетесь со скоростью 60 км/ч, ваш автомобиль может поплыть на этой водной пленке. Достаточно всего 5 миллиметров воды, чтобы машина потеряла сцепление с дорогой. И как только это произойдет, автомобиль становится практически неуправляемым», — разъяснил специалист.
Он подчеркнул также риски, связанные с брызгами от других автомобилей, способными вызвать панику, а также опасность получения гидроудара.
«Въезжать в лужу следует с особой осторожностью, избегая создания волн на поверхности. Проникнул аккуратно и выехал также аккуратно. В идеале, стоит включить аварийные мигалки и убрать машину на безопасное место. Полчаса подождать, и вода сошла», — считает эксперт.
В свою очередь, Колодочкин добавил, что угроза лежит также в скрытых под лужами ямах на дороге.
«Если вы случайно провалитесь в невидимую яму, это может плохо обернуться. Ваша подвеска может пострадать. Это первое опасение. Второе: если вы двигаетесь по дороге сравнительно ровно, но видите лужу справа, имейте в виду, что въезжая в нее на полной скорости, вы можете потерять управление, поскольку сопротивление дороге резко изменится», — подчеркнул автоэксперт.
Он также подчеркнул важность снижения скорости при дожде и активизации противотуманных фар.