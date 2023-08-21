Эксперты дали рекомендации для вождения в дождь

«Это непредсказуемая угроза. Огромное количество воды может скопиться мгновенно и не успеть стекать. Если вы движетесь со скоростью 60 км/ч, ваш автомобиль может поплыть на этой водной пленке. Достаточно всего 5 миллиметров воды, чтобы машина потеряла сцепление с дорогой. И как только это произойдет, автомобиль становится практически неуправляемым», — разъяснил специалист.