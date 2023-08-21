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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Дёма останется без горячей воды на весь день: раскрыта причина

Целый район Уфы без горячей воды на весь день: полный список адресов

21 августа 2023, 10:18
Фото: 1MI

Дёма останется без горячей воды на весь день: раскрыта причина

МУП УИС сообщило, когда и на сколько отключат горячую воду в районе города.

Как сообщает МУП УИС, аварийное отключение горячей воды произойдёт завтра, 22 августа, с 9:00 до 18:00. Виной тому технологическое повреждение на трубопроводе ТН Ду 500 мм в ТК-8506 от К-5, Таллинская, 7а.

Под отключение ГВС попадают следующие участки:

Ул. Дагестанская, 10/2; 14; 14/1; 16/1-2; 19/1; 21; 23; 25; 29; 35; 37; 39;

Ул. Генерала Кусимова ул, 11; 14/2; 15; 15/1-2; 17; 17/А; 18; 19;19/1;

Ул. Мечтателей, 11; 6; 8;

Ул. Исследовательская ул. 26.

#Анна Савельева#Горячая вода#Дёма#Отключение#УИС#Технологическое повреждение
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