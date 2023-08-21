Целый район Уфы без горячей воды на весь день: полный список адресов

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Как сообщает МУП УИС, аварийное отключение горячей воды произойдёт завтра, 22 августа, с 9:00 до 18:00. Виной тому технологическое повреждение на трубопроводе ТН Ду 500 мм в ТК-8506 от К-5, Таллинская, 7а.
Под отключение ГВС попадают следующие участки:
Ул. Дагестанская, 10/2; 14; 14/1; 16/1-2; 19/1; 21; 23; 25; 29; 35; 37; 39;
Ул. Генерала Кусимова ул, 11; 14/2; 15; 15/1-2; 17; 17/А; 18; 19;19/1;
Ул. Мечтателей, 11; 6; 8;
Ул. Исследовательская ул. 26.