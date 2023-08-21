Целый район Уфы без горячей воды на весь день: полный список адресов

Как сообщает МУП УИС, аварийное отключение горячей воды произойдёт завтра, 22 августа, с 9:00 до 18:00. Виной тому технологическое повреждение на трубопроводе ТН Ду 500 мм в ТК-8506 от К-5, Таллинская, 7а.