mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Более 60 млн рублей собраны на помощь пострадавшим в результате взрыва в Махачкале

21 августа 2023, 13:16
После взрыва в Махачкале благотворительные организации сумели собрать более 60 миллионов рублей в помощь пострадавшим.

Пресс-служба республиканской администрации поделилась информацией, что два благотворительных фонда, а именно «Надежда» и «Инсан», смогли собрать более 60 миллионов рублей для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва, пишет RT.

Сергей Меликов, глава Дагестана, выразил свою благодарность этим фондам за активное участие в сборе средств для помощи пострадавшим. Важно отметить, что эти фонды будут иметь возможность самостоятельно распределить собранные средства между нуждающимися.

С целью обеспечить эффективную доставку помощи нуждающимся, планируется провести совещание для координации действий.

Следует напомнить, что в результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 35 человек, в том числе трое детей.

Подпишитесь
Целый район Уфы без горячей воды на весь день: полный список адресов
Сегодня, 10:18
Второй раз за неделю: жительница Башкирии сообщила о пугающем столбе дыма
Сегодня, 09:38
«Ставлю кол!»: Хабиров пригрозил уволить целое министерство
Сегодня, 07:33
«Так и не включили»: уфимцы пожаловались на испорченный выходной в популярном парке
Сегодня, 07:06
Аэропорт Москвы сделал важное заявление для самолета из Уфы
Сегодня, 06:09
Как будут отдыхать жители Башкирии в 2024 году: даты всех праздников
18 августа, 15:52