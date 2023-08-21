Более 60 млн рублей собраны на помощь пострадавшим в результате взрыва в Махачкале

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Пресс-служба республиканской администрации поделилась информацией, что два благотворительных фонда, а именно «Надежда» и «Инсан», смогли собрать более 60 миллионов рублей для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва, пишет RT.
Сергей Меликов, глава Дагестана, выразил свою благодарность этим фондам за активное участие в сборе средств для помощи пострадавшим. Важно отметить, что эти фонды будут иметь возможность самостоятельно распределить собранные средства между нуждающимися.
С целью обеспечить эффективную доставку помощи нуждающимся, планируется провести совещание для координации действий.
Следует напомнить, что в результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 35 человек, в том числе трое детей.