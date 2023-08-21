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Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Автомобиль провалился в яму из-за прорыва трубы в Уфе

Автомобиль ушел под землю в Уфе: фото

21 августа 2023, 03:16
Фото: 1MI

Автомобиль провалился в яму из-за прорыва трубы в Уфе

В Старой Уфе произошла неприятная ситуация: из-за прорыва канализации на улице Софьи Перовской колесо машины провалилась под яму

Вода разлилась на протяжении всего участка от улицы Авроры до улицы Мубарякова. Жители обратили внимание на то, что текущая вода имеет неприятный запах и коричневый цвет, что не вызывает ничего, кроме отвращения.

Представитель аварийно-диспетчерской службы «Уфаводоканала» сообщил, что на данном участке произошло несколько утечек, которые в настоящее время устраняются. Однако, точные сроки окончания ремонтных работ не были уточнены.

Фото: Телеграмм-канал БашДТП

В результате этого инцидента произошло еще одно происшествие — автомобиль провалился в яму колесом.

Два дня назад на улице Софьи Перовской уже была утечка воды, из-за которой около 30 домов остались без водоснабжения. Сейчас не было возможности узнать, была ли вода отключена снова, так как в Водоканале отсутствовали соответствующие данные.

Напомним, что недавно в Уфе завершили восстановление участка дороги на улице Блюхера, где из-за провала движение автомобилей и общественного транспорта было приостановлено на неделю.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#ДТП#Дороги#Транспорт#Общество#Город#Происшествия
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