Автомобиль ушел под землю в Уфе: фото

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Вода разлилась на протяжении всего участка от улицы Авроры до улицы Мубарякова. Жители обратили внимание на то, что текущая вода имеет неприятный запах и коричневый цвет, что не вызывает ничего, кроме отвращения.
Представитель аварийно-диспетчерской службы «Уфаводоканала» сообщил, что на данном участке произошло несколько утечек, которые в настоящее время устраняются. Однако, точные сроки окончания ремонтных работ не были уточнены.
В результате этого инцидента произошло еще одно происшествие — автомобиль провалился в яму колесом.
Два дня назад на улице Софьи Перовской уже была утечка воды, из-за которой около 30 домов остались без водоснабжения. Сейчас не было возможности узнать, была ли вода отключена снова, так как в Водоканале отсутствовали соответствующие данные.
Напомним, что недавно в Уфе завершили восстановление участка дороги на улице Блюхера, где из-за провала движение автомобилей и общественного транспорта было приостановлено на неделю.