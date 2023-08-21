Аэропорт Москвы сделал важное заявление для самолета из Уфы

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
По данным онлайн-табло, на данный момент задерживается вылет шести рейсов, направленных в Псков, Газипаша, Санкт-Петербург и Даламан, а также идет посадка на рейсы до Сочи и Тбилиси.
Также возникли некоторые проблемы с приемом воздушных судов в аэропорту «Внуково». Несколько рейсов вылетели с задержкой и были перенаправлены в аэропорт «Домодедово». Среди них был рейс из Уфы, который должен был вылететь с задержкой в 09.15 по московскому времени и также приземлиться в «Домодедово».
Также стало известно, что утром в Рузском районе Московской области была пресечена попытка атаки беспилотного летательного аппарата, согласно информации Минобороны.
Тем временем, в пресс-службе уфимского аэропорта «Башинформу» сообщили, что авиагавань продолжает работать в штатном режиме.