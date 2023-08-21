mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Самолет из Уфы перенаправили из Внуково в Домодедово после атаки беспилотника

Аэропорт Москвы сделал важное заявление для самолета из Уфы

21 августа 2023, 06:09
Фото: 1MI

Самолет из Уфы перенаправили из Внуково в Домодедово после атаки беспилотника

В аэропорт «Внуково» в Москве временно ограничены вылеты и прием воздушных судов, а также некоторые рейсы перенаправлены в другие аэропорты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта

По данным онлайн-табло, на данный момент задерживается вылет шести рейсов, направленных в Псков, Газипаша, Санкт-Петербург и Даламан, а также идет посадка на рейсы до Сочи и Тбилиси.

Также возникли некоторые проблемы с приемом воздушных судов в аэропорту «Внуково». Несколько рейсов вылетели с задержкой и были перенаправлены в аэропорт «Домодедово». Среди них был рейс из Уфы, который должен был вылететь с задержкой в 09.15 по московскому времени и также приземлиться в «Домодедово».

Также стало известно, что утром в Рузском районе Московской области была пресечена попытка атаки беспилотного летательного аппарата, согласно информации Минобороны.
Тем временем, в пресс-службе уфимского аэропорта «Башинформу» сообщили, что авиагавань продолжает работать в штатном режиме.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Ставлю кол!»: Хабиров пригрозил уволить целое министерство
Сегодня, 07:33
«Так и не включили»: уфимцы пожаловались на испорченный выходной в популярном парке
Сегодня, 07:06
Жительница Башкирии покорила известного шеф-повара Ивлева
Сегодня, 03:53
Покраска погреба едва не обернулась похоронами в Башкирии
Сегодня, 04:41
Как будут отдыхать жители Башкирии в 2024 году: даты всех праздников
18 августа, 15:52