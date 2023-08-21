Аэропорт Москвы сделал важное заявление для самолета из Уфы

Также возникли некоторые проблемы с приемом воздушных судов в аэропорту «Внуково». Несколько рейсов вылетели с задержкой и были перенаправлены в аэропорт «Домодедово». Среди них был рейс из Уфы, который должен был вылететь с задержкой в 09.15 по московскому времени и также приземлиться в «Домодедово».