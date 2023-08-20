mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Уфе вновь выставили на торги сгоревший кинотеатр «Искра»

В Уфе вновь выставили на торги сгоревший кинотеатр «Искра»

20 августа 2023, 13:33
Фото: mkset.ru
В первый раз кинотеатр был выставлен на продажу в 2022 году и с тех пор подешевел на 85 миллионов рублей.

Кинотеатр «Иска» в Уфе выставлен на продажу конкурсным управляющим компаний «Лира» и «Флэйм». Известно, что начальная стоимость составляет 145 миллионов рублей, однако каждые семь дней ценник будет уменьшаться на 1 миллион рублей.

Ранее кинотеатр уже выставлялся на продажу в декабре 2022 года, но за 230 миллионов рублей. Покупателей так и не нашлось.

Напомним, что мэрия Уфы не так давно внесла ясность в том, что ждет здание кинотеатра. В 2019 году постройка была признана объектом культурного наследия. Соответственно, сносить его не разрешается.

Фактически кинозалы «Искры» были закрыты в 2021 году, предполагалось, что мера будет временно, однако с тех пор в кинотеатре не было ни одного сеанса. В мае нынешнего года и вовсе загорелось кафе в пристрое кинотеатра. Его собственники — ООО «Флейм» и ООО «Лира» — признаны банкротами по решению суда. Сейчас «Искрой» владеет конкурсный управляющий.

Потухшая и внезапно вспыхнувшая: рассказываем историю кинотеатра «Искра» в Уфе
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Беспредел полный». Пассажиры раскрыли, что происходило в аэропорту Уфы
Вчера, 13:14
Ураган прошел по Башкирии: смотрим на ужасающие последствия
Вчера, 10:45
18+. Мужчина без штанов напугал туристов возле памятника в Уфе
Вчера, 10:34
Полосы вонючего дыма: смрадный запах направляется на Уфу
Вчера, 04:49
«Исправляем ошибку»: власти Башкирии сделали заявление по поводу мечети Ар-Рахим
18 августа, 05:38
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11