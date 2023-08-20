В Уфе вновь выставили на торги сгоревший кинотеатр «Искра»

Фактически кинозалы «Искры» были закрыты в 2021 году, предполагалось, что мера будет временно, однако с тех пор в кинотеатре не было ни одного сеанса. В мае нынешнего года и вовсе загорелось кафе в пристрое кинотеатра. Его собственники — ООО «Флейм» и ООО «Лира» — признаны банкротами по решению суда. Сейчас «Искрой» владеет конкурсный управляющий.