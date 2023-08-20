В Уфе вновь выставили на торги сгоревший кинотеатр «Искра»

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Кинотеатр «Иска» в Уфе выставлен на продажу конкурсным управляющим компаний «Лира» и «Флэйм». Известно, что начальная стоимость составляет 145 миллионов рублей, однако каждые семь дней ценник будет уменьшаться на 1 миллион рублей.
Ранее кинотеатр уже выставлялся на продажу в декабре 2022 года, но за 230 миллионов рублей. Покупателей так и не нашлось.
Напомним, что мэрия Уфы не так давно внесла ясность в том, что ждет здание кинотеатра. В 2019 году постройка была признана объектом культурного наследия. Соответственно, сносить его не разрешается.
Фактически кинозалы «Искры» были закрыты в 2021 году, предполагалось, что мера будет временно, однако с тех пор в кинотеатре не было ни одного сеанса. В мае нынешнего года и вовсе загорелось кафе в пристрое кинотеатра. Его собственники — ООО «Флейм» и ООО «Лира» — признаны банкротами по решению суда. Сейчас «Искрой» владеет конкурсный управляющий.