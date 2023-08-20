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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В Башкирии женщина попала под лопасти моторной лодки

В Башкирии женщина попала под лопасти моторной лодки

20 августа 2023, 07:31
Фото: 1MI
Инцидент произошел на Павловском водохранилище накануне вечером.

На Павловском водохранилище вблизи одной из баз отдыха пострадала 35-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, при швартовании моторной резиновой лодки был на нее был совершен наезд.

Известно, что в результате инцидента женщина получила множественные порезы от винта мотора лодки и была госпитализирована в Нуримановскую ЦРБ. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Происшествие#Летний отдых
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