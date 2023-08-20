В Башкирии женщина попала под лопасти моторной лодки

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
На Павловском водохранилище вблизи одной из баз отдыха пострадала 35-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, при швартовании моторной резиновой лодки был на нее был совершен наезд.
Известно, что в результате инцидента женщина получила множественные порезы от винта мотора лодки и была госпитализирована в Нуримановскую ЦРБ. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия.