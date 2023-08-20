В Башкирии спасли пятерых унесенных ветром на матрасе девушек

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
На этих выходных спасатели эвакуировали пятерых девушек на матрасе, которых унесло ветром далеко от берега.
Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, двум девушка потребовался помощь на озера Кандрыкуль в Туймазинский районе. У них начал сдуваться матрас и ветер начал уносить их. Спасатели эвакуировали их до берега.
Спустя некоторое время на этом же озере произошел аналогичный инцидент. Помощь была оказана уже трем девушкам, у которых сдулся матрас и они начали просить о помощи с островка.