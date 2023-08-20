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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

В Башкирии спасли пятерых унесенных ветром на матрасе девушек

В Башкирии спасли пятерых унесенных ветром на матрасе девушек

20 августа 2023, 04:07
Фото: 1MI
Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.

На этих выходных спасатели эвакуировали пятерых девушек на матрасе, которых унесло ветром далеко от берега.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, двум девушка потребовался помощь на озера Кандрыкуль в Туймазинский районе. У них начал сдуваться матрас и ветер начал уносить их. Спасатели эвакуировали их до берега.

Спустя некоторое время на этом же озере произошел аналогичный инцидент. Помощь была оказана уже трем девушкам, у которых сдулся матрас и они начали просить о помощи с островка.

#Элина Сайфранова#Происшествия#Новости Башкирии#Пляжный отдых#Озеро
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