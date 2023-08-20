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Published Сегодня, 11:49

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Стали известны муниципалитеты Башкирии с катастрофически низкой рождаемостью

Стали известны муниципалитеты Башкирии с катастрофически низкой рождаемостью

20 августа 2023, 11:49
Фото: Midjourney
В целом показатель рождаемости в Башкирии также снизился на 2,8% в сравнении с прошлым годом.

Стало известно, что в Башкирии за первые 6 месяцев 2022 года рождаемость снизилась на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом гласят данные Башстата.

Известно, что за указанный период в республике на свет появился 17 451 ребенок, а общий показатель рождаемости на 1 000 населения составил 8,6.

В «красной» зоне находятся Федоровский (5,1), Ермекеевский (5,8), Белебеевский (6,1), Краснокамский (6,8) района, а также Салават (6,7).

Между тем, чаще всего рождают в Бурзянском (13,6), Абзелиловском (12,2), Архангельском (12,1), Баймакском (11,7), Иглинском (10,8), Благовещенском (10,7) и Мечетлинском (10,6) районах.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Новости Башкирии#Рождаемость
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