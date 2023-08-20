Стали известны муниципалитеты Башкирии с катастрофически низкой рождаемостью

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Стало известно, что в Башкирии за первые 6 месяцев 2022 года рождаемость снизилась на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом гласят данные Башстата.
Известно, что за указанный период в республике на свет появился 17 451 ребенок, а общий показатель рождаемости на 1 000 населения составил 8,6.
В «красной» зоне находятся Федоровский (5,1), Ермекеевский (5,8), Белебеевский (6,1), Краснокамский (6,8) района, а также Салават (6,7).
Между тем, чаще всего рождают в Бурзянском (13,6), Абзелиловском (12,2), Архангельском (12,1), Баймакском (11,7), Иглинском (10,8), Благовещенском (10,7) и Мечетлинском (10,6) районах.