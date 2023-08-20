Появилось видео с места страшного ДТП, в котором погибли четыре человека (18+)

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Смертельное столкновение легковой «Лады Гранты» и грозовой «Газели» произошло сегодня около 10 часов утра. По предварительным данным, водитель «Лады» мог уснуть за рулет. Кадры с места трагедии публикует пресс-служба Прокуратуры Башкирии.
Судя по кадрам, на месте работают экстренные службы, сотрудники ГИБДД и Прокуратуры Башкирии.
Напомним, что жертвами столкновения стали водитель легкового автомобиля и три его пассажира. Водителю грузового транспорта потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства трагедии устанавливаются.