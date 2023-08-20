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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Появилось видео с места страшного ДТП, в котором погибли четыре человека (18+)

Появилось видео с места страшного ДТП, в котором погибли четыре человека (18+)

20 августа 2023, 07:25
Фото: ГИБДД РБ
Трагедия произошла сегодня утром на 19 километра Западного обхода в Уфимском районе.

Смертельное столкновение легковой «Лады Гранты» и грозовой «Газели» произошло сегодня около 10 часов утра. По предварительным данным, водитель «Лады» мог уснуть за рулет. Кадры с места трагедии публикует пресс-служба Прокуратуры Башкирии.

Видео: Прокуратура РБ

Судя по кадрам, на месте работают экстренные службы, сотрудники ГИБДД и Прокуратуры Башкирии.

Напомним, что жертвами столкновения стали водитель легкового автомобиля и три его пассажира. Водителю грузового транспорта потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#ДТП#Дороги#Транспорт#18+#Видео
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