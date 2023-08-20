Появилось видео с места страшного ДТП, в котором погибли четыре человека (18+)

Смертельное столкновение легковой «Лады Гранты» и грозовой «Газели» произошло сегодня около 10 часов утра. По предварительным данным, водитель «Лады» мог уснуть за рулет. Кадры с места трагедии публикует пресс-служба Прокуратуры Башкирии.