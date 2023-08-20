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Updated Сегодня, 07:12

В страшном ДТП под Уфой погибли четыре человека

Погибли четыре человека: под Уфой произошло страшное ДТП

20 августа 2023, 07:10
Фото: ГИБДД РБ

В страшном ДТП под Уфой погибли четыре человека

Столкнулись встреченные «Гранта» и «Газель», сообщает глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

Сегодня, 20 августа, около 10 утра произошло столкновение легковой «Лады Граты» с грузовой «Газелью». По информации главы ГИБДД РБ Владимира Севастьянова смертельное ДТП произошло на 19 километре Западного обхода в Уфимском районе.

По информации ведомства, в результате лобового столкновения погибли водитель легкового автомобиля и три его пассажира, водителю грузового транспорта потребовалась помощь медиков. По предварительным данным, водитель «Лады» мог уснуть за рулем.

Обстоятельства трагедии выясняются, ход работ проконтролирует Прокуратура РБ.

#18+#Новости Башкирии#ДТП#Дороги#Транспорт#Элина Сайфранова
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