Погибли четыре человека: под Уфой произошло страшное ДТП

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Сегодня, 20 августа, около 10 утра произошло столкновение легковой «Лады Граты» с грузовой «Газелью». По информации главы ГИБДД РБ Владимира Севастьянова смертельное ДТП произошло на 19 километре Западного обхода в Уфимском районе.
По информации ведомства, в результате лобового столкновения погибли водитель легкового автомобиля и три его пассажира, водителю грузового транспорта потребовалась помощь медиков. По предварительным данным, водитель «Лады» мог уснуть за рулем.
Обстоятельства трагедии выясняются, ход работ проконтролирует Прокуратура РБ.