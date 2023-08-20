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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Названа заработная плата врачей в Башкирии

Названа заработная плата врачей в Башкирии

20 августа 2023, 09:18
Средние суммы заработной платы сотрудников медучреждений выросли.

Стало известна средняя заработная плата врачей с высшим медицинским образованием в Башкирии. Об этом со ссылкой на данные Минздрава Башкирии пишет издание UfaTime.

Так, в прошлом году цифра составила 77 538, 06 рубля, что на пять тысяч рублей большем, чем в 2021 году. Заработная плата среднего и младшего медперсонала за указанный период также выросла. Так, в 2022-м году в среднем сотрудники получали 39 108,32 и 38 746,62 рубля, что на 1 916, 73 и 2 114, 93 рубля больше соответственно.

Ранее мы сообщали, что стоимость обучения в Башкирском государственном медицинском университете в этом угоду выросла.

#Элина Сайфранова
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