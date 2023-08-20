Названа заработная плата врачей в Башкирии

Так, в прошлом году цифра составила 77 538, 06 рубля, что на пять тысяч рублей большем, чем в 2021 году. Заработная плата среднего и младшего медперсонала за указанный период также выросла. Так, в 2022-м году в среднем сотрудники получали 39 108,32 и 38 746,62 рубля, что на 1 916, 73 и 2 114, 93 рубля больше соответственно.