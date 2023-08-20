Корабль, плывущий верным курсом

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
«Заменить Владимира Жириновского, конечно же, невозможно, и никто не пытается. Это уникальный человек, провидец. Я занял не его место, а пост Председателя ЛДПР. Партия была детищем Владимира Вольфовича, он ее холил и лелеял. И наша обязанность приумножить наследие Основателя.
За время моего председательства мы многое сделали. Например, количество членов ЛДПР перевалило за 350 тысяч человек. Впервые за 20 лет у нас заработало полноценное региональное отделение в Чечне. Мы оперативно создали региональные отделения во всех четырех новых регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области. Успешно прошли выборную кампанию 2022 года и готовимся к выборам 2023 года. Мы не только сохранили наследие Жириновского, но и набрали хороший рабочий темп. Сегодня наша главная задача — чтобы ЛДПР, подобно могучему кораблю, могла мощно плыть дальше.
Наша партия выражает, прежде всего, интересы простых людей, коренного населения России. Мы были и остаемся конструктивной оппозицией, высвечивающей недостатки в работе власти, предлагаем пути решения проблем и добиваемся результата.
Например, в феврале на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным я поднял тему доступности жизненно необходимых лекарственных препаратов: из 22 рекомендованных в списке присутствовало лишь 5. А в июне Правительство РФ расширило перечень жизненно важных препаратов. Это решение позволит спасти тысячи жизней. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о разработке и внедрении единой системы оплаты труда медиков по всей стране. А ведь именно об этом говорила ЛДПР в течение долгих лет.
Аналогичный подход мы предлагаем и для педагогов: ввести единую федеральную систему оплаты труда, госпрограммы с достойными компенсациями и систему распределения. Тогда мы не только ликвидируем кадровый голод, но и получим возможность выбирать лучших. Вспомним опыт начала прошлого века, когда выпускники сами ехали в село, по велению сердца. Потому что учить детей — это, прежде всего, призвание, подвижничество. Сейчас же на маленькую зарплату зачастую идут не самые квалифицированные специалисты.
А кого смогут учить педагоги, если ситуация с рождаемостью в стране аховая. У ЛДПР есть блок инициатив, направленных на улучшение демографии. Это расширение возможностей использования материнского капитала, введение отцовского капитала, семейные сертификаты, различные выплаты и пособия для семей с детьми, на которые можно нормально жить. И главное — мы требуем установить федеральный статус для многодетных семей и разработать для них единую для всей страны систему льгот и преференций.
Из информационного поля должна исчезнуть пропаганда бездетности и праздного образа жизни. Надо ломать установку «вначале пожить для себя, а уже потом, после 30, подумать о детях». Нужно менять представление о домохозяйке, которую воспринимают как забитую жизнью женщину либо паразитирующую на доходах мужа бездельницу. А ведь быть матерью, женой, хранительницей семейного очага — это огромный труд. И он должен стать почётным! Счастливая женщина та, что счастлива в семье, в материнстве. ЛДПР знает, как сделать наших людей успешными, а семьи счастливыми.
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