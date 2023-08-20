Корабль, плывущий верным курсом

За время моего председательства мы многое сделали. Например, количество членов ЛДПР перевалило за 350 тысяч человек. Впервые за 20 лет у нас заработало полноценное региональное отделение в Чечне. Мы оперативно создали региональные отделения во всех четырех новых регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области. Успешно прошли выборную кампанию 2022 года и готовимся к выборам 2023 года. Мы не только сохранили наследие Жириновского, но и набрали хороший рабочий темп. Сегодня наша главная задача — чтобы ЛДПР, подобно могучему кораблю, могла мощно плыть дальше.