В Уфе отремонтируют кардиологический центр почти за миллиард рублей

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
На сайте госзакупок появилась информация о том, что определился подрядчик на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в рамках ремонта Республиканского кардиологического центра и строительство хирургического корпуса. Единственный участник конкурса предложил провести работы, а также поставить необходимое для стройки оборудование за 897,4 млн рублей (на 3% ниже начальной цены). Однако на сайте электронной площадки указано, что покупка признана несостоявшейся.
Подрядчик должен закончить реконструкцию и строительство нового корпуса до 31 мая 2024 года. До этого время ему предстоит возвести новые пандусы, проемы вентиляционной шахты, автоматические ворота, перекрыть козырёк въезда скорой помощи, усилить перекрытия, устроить площадку под чилер МРТ, перекрыть крыши, усилить пожарную безопасность стен, отделать стены, окна и потолки.
Кроме этого, нужно будет провести коммуникации — провести гидравлические испытания теплоснабжения, монтировать оборудование для лечебного газоснабжения, установить вентиляцию, а также заняться элекроосвещением.
После всех работ, связанных с монтажом оборудования, обустройства помещений и их отделки, предстоит благоустроить территорию — дорожное покрытие, тротуары, резиновое покрытие, а также озеленить двор и провести освещение.
Деньги на масштабную реконструкцию планируют выделить из республиканского бюджета.