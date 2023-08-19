В Уфе отремонтируют кардиологический центр почти за миллиард рублей

На сайте госзакупок появилась информация о том, что определился подрядчик на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в рамках ремонта Республиканского кардиологического центра и строительство хирургического корпуса. Единственный участник конкурса предложил провести работы, а также поставить необходимое для стройки оборудование за 897,4 млн рублей (на 3% ниже начальной цены). Однако на сайте электронной площадки указано, что покупка признана несостоявшейся.