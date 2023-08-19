Ураган прошел по Башкирии: смотрим на ужасающие последствия

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
МЧС Башкирии сообщил об аварии на северо-востоке республики. Из-за ураганного ветра повреждена крыша двухэтажного здания в Салаватском районе.
На кадрах видно, что крышу снесло ветром вместе с бревенчатыми балками прямо на улицу. Также спасатели рассказали об аварийном отключении электричества.
Также пользователи в соцсетях рассказали об урагане в населённом пункте Татарский Малояз. Там снесло кровлю частного дома.
Ранее мы рассказывали о стихийном бедствии в Благоварском районе.