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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

В Салаватском районе Башкирии ураганом сорвало крыши

Ураган прошел по Башкирии: смотрим на ужасающие последствия

19 августа 2023, 10:45
Фото: 1MI

В Салаватском районе Башкирии ураганом сорвало крыши

В селе Малояз в Башкирии ураганный ветер снёс крышу и повредил ЛЭП

МЧС Башкирии сообщил об аварии на северо-востоке республики. Из-за ураганного ветра повреждена крыша двухэтажного здания в Салаватском районе.

На кадрах видно, что крышу снесло ветром вместе с бревенчатыми балками прямо на улицу. Также спасатели рассказали об аварийном отключении электричества.

Также пользователи в соцсетях рассказали об урагане в населённом пункте Татарский Малояз. Там снесло кровлю частного дома.

Ранее мы рассказывали о стихийном бедствии в Благоварском районе.

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#МЧС#Ураган#Происшествия
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