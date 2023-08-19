Ребёнок едва не сгорел заживо во время игры в Башкирии

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
«Термические ожоги I и III степени» — с таким диагнозом в реанимацию Раевской ЦРБ привезли четырнадцатилетнего подростка. Причина произошедшего — эксперименты со спичками и легковоспламеняющимися жидкостями.
По сообщению МЧС, ребёнок пролил на себя жидкость и поднёс спичку. Из-за этого одежда на нём загорелась, самостоятельно быстро потушить огонь ребёнок не смог. В результате его доставили в больницу.
Сейчас состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжёлое.