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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 20:06

Updated Сегодня, 20:06

В Альшеевском районе Башкирии чуть не сгорел ребёнок

Ребёнок едва не сгорел заживо во время игры в Башкирии

19 августа 2023, 18:07
Фото: 1MI

В Альшеевском районе Башкирии чуть не сгорел ребёнок

В Альшеевском районе четырнадцатилетний ребёнок доигрался со спичками

«Термические ожоги I и III степени» — с таким диагнозом в реанимацию Раевской ЦРБ привезли четырнадцатилетнего подростка. Причина произошедшего — эксперименты со спичками и легковоспламеняющимися жидкостями.

По сообщению МЧС, ребёнок пролил на себя жидкость и поднёс спичку. Из-за этого одежда на нём загорелась, самостоятельно быстро потушить огонь ребёнок не смог. В результате его доставили в больницу.

Сейчас состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжёлое.

#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Происшествия#Общество
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