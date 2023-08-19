Разрушительные ураганы, недовольные пассажиры, смрадный запах над Уфимским районом

В тоже время на вонь жалуются жители Дёмы. Несколько ночей подряд люди не могут спать из-за запаха канализации или сероводорода. Спрятаться от этого невозможно ни дома, ни на улице. При этом превышения нормы вредных веществ не зафиксировано.