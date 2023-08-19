Разрушительные ураганы, недовольные пассажиры, смрадный запах над Уфимским районом

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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Updated Сегодня, 17:00
Жители Башкирии жалуются на невыносимый запах возле Авдона. Наш подписчик отправил фотографии, на которых виден плотный дым, направляющийся в сторону Уфы. Вчера на ужасный запах жаловались владельцы садов в Юматовском сельсовете. Как сообщали чиновники, возле Авдона сжигают птиц, заражённых птичьим гриппом.
В тоже время на вонь жалуются жители Дёмы. Несколько ночей подряд люди не могут спать из-за запаха канализации или сероводорода. Спрятаться от этого невозможно ни дома, ни на улице. При этом превышения нормы вредных веществ не зафиксировано.
Из международного аэропорта «Уфа» им. Мустая Карима приходили тревожные сообщения — пассажиры жаловались, что не могли вылететь в Анталью больше суток. В администрации аэропорта сослались на технические проблемы у авиакомпании.
Разрушительный ветер навёл хаоса на противоположные углы Башкирии. На северо-востоке республики, в Салаватском районе, шквалистый ветер разворотил крыши зданий и лишил электричества часть села Малояз. А в юго-западном Миякинском районе ураган испортил крышу многоквартирной двухэтажки.
Республиканский кожно-венерологический диспансер ищет подрядчика на организацию лечебного питания. За борщ, молочные каши, капустные салаты, компот, фрикадельки и кефир из республиканского бюджета готовы выделить 30,9 млн рублей. Подрядчик должен обеспечить питанием пациентов-ветеранов войн, детей от 1 до 14 лет и беременных и кормящих женщин.