mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Жители Башкирии жалуются на ужасный запах возле Авдона

Полосы вонючего дыма: смрадный запах направляется на Уфу

19 августа 2023, 04:49
Фото: 1MI

Жители Башкирии жалуются на ужасный запах возле Авдона

На Южном обходе Уфы стоит ужасный запах. Очевидец предположил, от чего это может быть

Подписчик Mkset сообщил, что возле Авдона «стоит знатный вонизм». Речь идёт о Южном обходе Уфы, как раз недалеко от птицефабрики «Башкирской». Там, по сообщениям Госкомитета по ветеринарии, до сегодняшнего дня должны были сжигать птиц, заболевших птичьим гриппом.

Фото: Читатель Mkset

На фотографии, которую отправил читатель, видна полоса тёмно-серого дыма над полями и дорогой. Ранее мы говорили о том, как владельцы садовых участков возле Авдона жалуются на удушающий запах.

#Новости Башкирии#Птичий грипп#Авдон#Общество#Происшествия#Южный обход Уфы#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Больница в Башкирии ищет подрядчика на поставку еды за 30,9 млн. Мы узнали меню
Сегодня, 04:15
«Центрифуга» удовольствия: стоит ли идти в парк аттракционов на набережной в Уфе
Вчера, 12:44
«Проснулись будто в Венеции»: как в центре Уфы целый дом едва не сварился в кипятке
Вчера, 08:56
«Исправляем ошибку»: власти Башкирии сделали заявление по поводу мечети Ар-Рахим
Вчера, 05:38
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11