Полосы вонючего дыма: смрадный запах направляется на Уфу

Подписчик Mkset сообщил, что возле Авдона «стоит знатный вонизм». Речь идёт о Южном обходе Уфы, как раз недалеко от птицефабрики «Башкирской». Там, по сообщениям Госкомитета по ветеринарии, до сегодняшнего дня должны были сжигать птиц, заболевших птичьим гриппом.