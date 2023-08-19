Полосы вонючего дыма: смрадный запах направляется на Уфу

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Подписчик Mkset сообщил, что возле Авдона «стоит знатный вонизм». Речь идёт о Южном обходе Уфы, как раз недалеко от птицефабрики «Башкирской». Там, по сообщениям Госкомитета по ветеринарии, до сегодняшнего дня должны были сжигать птиц, заболевших птичьим гриппом.
На фотографии, которую отправил читатель, видна полоса тёмно-серого дыма над полями и дорогой. Ранее мы говорили о том, как владельцы садовых участков возле Авдона жалуются на удушающий запах.