Под Уфой планируют создать комплекс с кафе, барбекю и фитнесом

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
На «Инвестиционном часе» главы Октябрьского района бизнесмен Риф Мустафин представил проект комплекса семейного отдыха в Нагаево. Предприниматель рассчитывает на поддержку района и администрации Уфы.
По проекту, комплекс будет состоять из смотровой площадки, лаунж-зоны, кинозала под открытым небом. Также Риф Мустафин мечтает о кафе-ресторане, спортивной и детской площадке, гостевых домиках, банях и мангальной зоне. Планируется, то комплекс будет работать круглый год. Для избежания правонарушений, комплекс оборудуют камерами. Работой будут обеспечены охранники.
Комплекс планируют построить на территории бывшего карьера между селом Нагаево и рекой Белой. Каков бюджет проекта и когда начнутся работы, не сообщается.