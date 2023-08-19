Под Уфой планируют создать комплекс с кафе, барбекю и фитнесом

По проекту, комплекс будет состоять из смотровой площадки, лаунж-зоны, кинозала под открытым небом. Также Риф Мустафин мечтает о кафе-ресторане, спортивной и детской площадке, гостевых домиках, банях и мангальной зоне. Планируется, то комплекс будет работать круглый год. Для избежания правонарушений, комплекс оборудуют камерами. Работой будут обеспечены охранники.