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Published Сегодня, 08:51

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Updated Сегодня, 08:53

В Башкирии хотят открыть комплекс для семейного отдыха

Под Уфой планируют создать комплекс с кафе, барбекю и фитнесом

19 августа 2023, 08:51

В Башкирии хотят открыть комплекс для семейного отдыха

В Уфе представили проект «Строительство комплекса для семейного отдыха».

На «Инвестиционном часе» главы Октябрьского района бизнесмен Риф Мустафин представил проект комплекса семейного отдыха в Нагаево. Предприниматель рассчитывает на поддержку района и администрации Уфы.

По проекту, комплекс будет состоять из смотровой площадки, лаунж-зоны, кинозала под открытым небом. Также Риф Мустафин мечтает о кафе-ресторане, спортивной и детской площадке, гостевых домиках, банях и мангальной зоне. Планируется, то комплекс будет работать круглый год. Для избежания правонарушений, комплекс оборудуют камерами. Работой будут обеспечены охранники.

Комплекс планируют построить на территории бывшего карьера между селом Нагаево и рекой Белой. Каков бюджет проекта и когда начнутся работы, не сообщается.

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#Новости Уфы#Бизнес#Общество#Экономика
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