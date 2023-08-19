На фестивале «Короче» в Калининграде показали новую ленту «Ленфильма»

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В ленте раскрывается сложная история общения 17-летней Даши и её матери, бросившей дочь, когда та была еще младенцем. Девушка сбегает от отца и едет в Петербург, чтобы поступить в театральный институт и наладить отношения с бросившей её матерью, пишут newizv.ru.
Для Ирины Бас, режиссёра картины, это был дебют в полном метре. До этого она работала с сериалами и сняла несколько короткометражных лент. Бас поблагодарила «Ленфильм» за помощь в производстве картины и за то, что «они были рядом».
Сообщается, что женщина три года искала деньги на фильм, пока со сценарием не ознакомились в «Ленфильме». Студия активно поддерживает кинематографистов-дебютантов. В настоящее время на «Ленфильме» работают примерно над десятком своих новых картин.
Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков поблагодарил Минкульт и администрацию Санкт-Петербурга за поддержку, а также онлайн-кинотеатр «Старт», участвовавший в работе над картиной, и всю съемочную группу.
Щербаков акцентировал внимание на важности именно дебютного направления в работе киностудии и сообщил, что в настоящее время развивается лаборатория «Ленфильм-дебют».
«Очень надеемся, что этот старт, который мы даем как большая государственная студия дебютному кино, — это очень хорошая история для всего нашего российского кино», — заявил генеральный директор «Ленфильма».
Во время показа ленты «Летом асфальт тёплый» зал Калининградского областного драмтеатра был полон, а после финальных титров зрители аплодировали. Киноведы назвали фильм живым, ярким и зрительским.
Напомним, еще одна недавняя ленфильмовская премьера — документальный фильм «Последний теплоход» — получила Гран-при и приз за работу со звуком на кинофестивале «Докер».