«Дышать этой вонью невыносимо». Жители Уфы жалуются на ужасный запах

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Жители Дёмы массово жалуются на невыносимый запах. По словам Елены Ф., поздним вечером и ранним утром невозможно находиться ни на улице, ни в квартире.
Другая женщина пишет, что пик запаха — в 4:00. Пахнет канализацией и сероводородом. Речь идёт о районе ЖК «Серебряный ручей» и улице Дагестанской.
Возмущённые граждане говорят, что воздух загрязняется каждое лето, но в этом году ситуация становится невыносимой. Некоторые предполагают, что источником вони являются очистные сооружения.
По данным мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, «Башгидрометом» за последние несколько дней не зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в Дёме. Но жители просят сделать замеры воздуха ночью.
Редакция Mkset обратилась в экстренные оперативные службы по единому номеру «112». Запрос принят в обработку.