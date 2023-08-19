mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Жители Дёмского района Уфы жалуются на невыносимый запах

«Дышать этой вонью невыносимо». Жители Уфы жалуются на ужасный запах

19 августа 2023, 13:05

Жители Дёмского района Уфы жалуются на невыносимый запах

Судя по постам в соцсетях, запах настолько сильный, что мешает людям спать

Жители Дёмы массово жалуются на невыносимый запах. По словам Елены Ф., поздним вечером и ранним утром невозможно находиться ни на улице, ни в квартире.

Другая женщина пишет, что пик запаха — в 4:00. Пахнет канализацией и сероводородом. Речь идёт о районе ЖК «Серебряный ручей» и улице Дагестанской.

Возмущённые граждане говорят, что воздух загрязняется каждое лето, но в этом году ситуация становится невыносимой. Некоторые предполагают, что источником вони являются очистные сооружения.

По данным мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, «Башгидрометом» за последние несколько дней не зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в Дёме. Но жители просят сделать замеры воздуха ночью.

Редакция Mkset обратилась в экстренные оперативные службы по единому номеру «112». Запрос принят в обработку.

#Идэль Гумеров#Загрязнение воздуха#Новости Уфы#МЧС#Общество#Город
Подпишитесь
Башкирию атаковала чесотка: 4 района в опасной зоне
Сегодня, 09:49
Ураган прошел по Башкирии: смотрим на ужасающие последствия
Сегодня, 10:45
18+. Мужчина без штанов напугал туристов возле памятника в Уфе
Сегодня, 10:34
Полосы вонючего дыма: смрадный запах направляется на Уфу
Сегодня, 04:49
«Исправляем ошибку»: власти Башкирии сделали заявление по поводу мечети Ар-Рахим
Вчера, 05:38
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11