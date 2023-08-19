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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Названы районы Башкирии с наибольшей заболеваемостью чесоткой

Башкирию атаковала чесотка: 4 района в опасной зоне

19 августа 2023, 09:49
Фото: 1MI

Названы районы Башкирии с наибольшей заболеваемостью чесоткой

Минздрав опубликовал данные о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан

Несколько районов республики имеют высокий показатель заболеваемости чесоткой — Нуримановский, Стерлибашевский, Мечетлинский и Буздякский. По всей республике показатель довольно низкий.

Особенно тревожной ситуация выглядит в Нуримановском районе — по данным сборника «Здоровье населения и деятельность медицинских организаций в Республике Башкортостан», в прошлом году там на 100 тыс. населения заразилось 82,7 человек. Сборник опубликован Медицинским информационно-аналитическом центром Минздрава РБ. Следующий затем Стерлибашевский район сильно отстаёт — 29,6 случаев.

В 30 районах и городах чесотка в прошлом году не фиксировалось. Например, повезло жителям Стерлитамака, Кумертау, Агидели, а также Чекмагушевского, Благоварского, Бижбулякского, Зилаирского, Бурзянского и других районов.

По данным материалов к докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году», заболеваемость чесоткой по Башкирии составила 3,15 случаев на 100 тыс. человек. Это показатель выше, чем в 2021 году (3,14), но меньше, чем в 2022 (3,84). Всего в прошлом году чесоткой переболели 126 человек.

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#Здравоохранение#Общество
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