Башкирию атаковала чесотка: 4 района в опасной зоне

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Несколько районов республики имеют высокий показатель заболеваемости чесоткой — Нуримановский, Стерлибашевский, Мечетлинский и Буздякский. По всей республике показатель довольно низкий.
Особенно тревожной ситуация выглядит в Нуримановском районе — по данным сборника «Здоровье населения и деятельность медицинских организаций в Республике Башкортостан», в прошлом году там на 100 тыс. населения заразилось 82,7 человек. Сборник опубликован Медицинским информационно-аналитическом центром Минздрава РБ. Следующий затем Стерлибашевский район сильно отстаёт — 29,6 случаев.
В 30 районах и городах чесотка в прошлом году не фиксировалось. Например, повезло жителям Стерлитамака, Кумертау, Агидели, а также Чекмагушевского, Благоварского, Бижбулякского, Зилаирского, Бурзянского и других районов.
По данным материалов к докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году», заболеваемость чесоткой по Башкирии составила 3,15 случаев на 100 тыс. человек. Это показатель выше, чем в 2021 году (3,14), но меньше, чем в 2022 (3,84). Всего в прошлом году чесоткой переболели 126 человек.