Башкирию атаковала чесотка: 4 района в опасной зоне

По данным материалов к докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году», заболеваемость чесоткой по Башкирии составила 3,15 случаев на 100 тыс. человек. Это показатель выше, чем в 2021 году (3,14), но меньше, чем в 2022 (3,84). Всего в прошлом году чесоткой переболели 126 человек.