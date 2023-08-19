Больница в Башкирии ищет подрядчика на поставку еды за 30,9 млн. Мы узнали меню

Ужин будет состоять из плова с капустным салатом, отварной рыбы с пюре, капустной запеканки с морковным салатом, «геркулесовой» каши с кусочком колбасы, перловой каши с рыбной фрикаделькой, тушёной капусты в сметанном соусе и отварной вермишели с натёртым сыром. Кроме этого, в четверг будут подавать салат из капусты, яблок и моркови, в субботу — зелёный горошек. Естественно, не обойдется и без чая или компотов. На лёгкий ужин перед сном больных будут баловать фруктами, кефиром, кипяченным молоком и фруктовым соком.