Больница в Башкирии ищет подрядчика на поставку еды за 30,9 млн. Мы узнали меню

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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На сайте госзакупок появился лот на организацию лечебного питания и выдачу готовых блюд больным. Заказчик — Республиканский кожно-венерологический диспансер — поставил начальную цену 30,9 млн рублей.
За эту сумму поставщик питания должен приготовить приготовление лечебных блюд надлежащего качества, соблюдая несколько нормативов — базовое среднесуточное меню, среднесуточный набор продуктов, перечень продуктов для лечебного питания и график выдачи лечебного питания. Готовить еду должны квалифицированные работники — повара не ниже 5 разряда. Также описывается, что исполнитель заказа должен обеспечить чистоту оборудования и кухонного инвентаря.
Большая часть суммы госзакупки — стандартная диета на 88 687 койко-дней. На неё готовы выделить до 28 379 840 рублей. Другие категории — пропитание ветеранов войн, детей от 1 до 3, от 4 до 6, от 7 до 10 и от 11 до 14 лет, а также беременные и кормящие женщины.
Чем же должны кормить на такую сумму?
Семидневное меню включает в себя гречневую, пшеничную, ячневую, пшенную и рисовую каши, а также омлет и пудинг на первый завтрак. К нему предполагаются сыр, хлеб, сладкий чай. На второй завтрак в больнице готовы наливать отвар шиповника.
На обед больным будут накладывать вегетарианский борщ, овощной и вермишельный суп, а также щи, «Ленинградский» рассольник, овсяный суп. На второе — тефтели с картофельным пюре, овощное рагу с мясом, котлеты с макаронами, котлеты-биточки с пюре и картофельная запеканка с отдельно подаваемым огурцом. В качестве закуски — кабачковая икра, свекольный салат, винегрет, салат из яблока, свёклы и чернослива. Запить обед можно будет компотом из свежих яблок или сухофруктов.
Предполагается и полдник из кефира, фруктового сока, булочки с изюмом и кипячёного молока.
Ужин будет состоять из плова с капустным салатом, отварной рыбы с пюре, капустной запеканки с морковным салатом, «геркулесовой» каши с кусочком колбасы, перловой каши с рыбной фрикаделькой, тушёной капусты в сметанном соусе и отварной вермишели с натёртым сыром. Кроме этого, в четверг будут подавать салат из капусты, яблок и моркови, в субботу — зелёный горошек. Естественно, не обойдется и без чая или компотов. На лёгкий ужин перед сном больных будут баловать фруктами, кефиром, кипяченным молоком и фруктовым соком.
В среднем проходящие лечение должны потреблять 2301 ккал в день.