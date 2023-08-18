Завод ОМК в Благовещенске посетил 1000-й турист в этом году

Студент Уфимского государственного нефтяного технического университета Али Ахмед Фавзи из Египта учится на втором курсе, на экскурсию попал «за компанию» с группой студентов. На предприятии Али ждал сюрприз — сувенир от команды благовещенского завода ОМК, состоящий из подарочного издания корпоративной книги и мерча. Парень признался, что они с одногруппниками часто бывают на промышленных экскурсиях, однако именно завод ОМК произвел на него неизгладимое впечатление, и теперь он мечтает пройти производственную практику в коллективе благовещенских профессионалов.



На вопрос, понравилась ли экскурсия, гости ответили: «Это было незабываемо. За пару часов мы столько узнали нового о металлургии, о предприятии и истории города, возможностях для профессионального развития, что захотелось остаться и работать здесь».



Сегодня жители и гости Благовещенска могут посетить два экскурсионных маршрута по территории предприятия. Первый из них — маршрут «Огонь. Металл. Люди», который разработан для гостей старше 14 лет, позволяет увидеть основные цеха завода с 267-летней историей, красоту раскаленного металла, познакомиться с производством, узнать о работе современных металлургов и инженеров. А второй маршрут создан специально для школьников, которым доступна упрощенная версия экскурсии без посещения «горячих» цехов.



«В этом году мы видим большой интерес к благовещенскому заводу ОМК со стороны туристов. И это не только школьники, студенты, которые хотят у нас работать, и гости из Башкортостана. К нам специально приезжают туристы из других регионов страны, чтобы вживую увидеть мощь старейшего промышленного предприятия Урала. Радует, что это позитивно сказывается на развитии туризма в Благовещенске и города в целом», — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.