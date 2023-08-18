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Власти РФ обсудили с делегатами КНР подготовку к Восточному экономическому форуму

Власти РФ обсудили с делегатами КНР подготовку к Восточному экономическому форуму

18 августа 2023, 11:36
Фото: Росконгресс
Посол КНР Чжан Ханьхуэй посетил Москву, чтобы встретиться с Антоном Кобяковым, советником президента РФ, ответственным секретарем организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ).

В повестку встречи вошли вопросы текущего сотрудничества России и Китая, а также планы по дальнейшему развитию отношений между государствами.

В беседе принял участие исполнительный директор Российско-Китайского делового совета Евгений Маркин, а также представители посольства КНР в России и Администрации Президента РФ, пишут vostokmedia.com.

Ключевой темой обсуждения стали вопросы проведения Восточного экономического форума — 2023, который будет проходить с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Официальный информпартнер ВЭФ — медиахолдинг 1MI.

Антон Кобяков отметил, что на каждой встрече между представителями РФ и Китая, а также в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС ведется активное обсуждение путей развития для обоих государств и стратегии наращивания торговых отношений между странами.

Советник президента назвал ВЭФ одной из площадок, в рамках которой ежегодно заключаются договоренности по развитию России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кобяков выразил уверенность, что и в этом году встречи представителей государств будут содействовать развитию добрососедских отношений и экономическому процветанию стран.

Большое значение Восточному экономическому форуму придает и китайская сторона. Так, посол КНР Чжан Ханьхуэй назвал ВЭФ платформой для межгосударственного взаимодействия и частью подготовительной работы к проведению встречи глав государств, которая состоится уже этой осенью.

Еще одной темой, которая обсуждалась на встрече, стало проведение бизнес-диалога «Россия — Китай». Известно, что участниками этого мероприятия станут руководители крупнейших компаний РФ и Китая. Одним из организаторов бизнес-диалога выступит КРДВ. В подготовке также примет участие Союз китайских предпринимателей в России.

Отдельное внимание участники уделили рассмотрению вопросов, связанных с совместными инвестпроектами по развитию инфраструктуры. Речь идет о проектах, которые реализуются в рамках договоренностей лидеров двух государств. Среди них — строительство Баимского горно-обогатительного комбината, СПГ-проекты «НОВАТЭК» в Арктической зоне РФ. К таким проектам относится и строительство трансграничных транспортных объектов. Это автомост Благовещенск — Хэйхэ, а также железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян.

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