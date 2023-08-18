Власти РФ обсудили с делегатами КНР подготовку к Восточному экономическому форуму

Советник президента назвал ВЭФ одной из площадок, в рамках которой ежегодно заключаются договоренности по развитию России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кобяков выразил уверенность, что и в этом году встречи представителей государств будут содействовать развитию добрососедских отношений и экономическому процветанию стран.