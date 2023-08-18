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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

В Уфе внезапно скончался мужчина: полиция раскрыла подробности произошедшего

В Уфе внезапно скончался мужчина: полиция раскрыла подробности произошедшего

18 августа 2023, 10:20
Фото: t.me/mvd_rb
Сегодня, 18 августа, на улице Жукова внезапно скончался неизвестный мужчина. Перед этим он пытался убежать от сотрудников ДПС.

Странное поведение мужчины заметили прохожие. Неизвестный бегал по проезжей части на улице Жукова, минуя движущиеся автомобили. Сотрудники ДПС попытались его поймать, но он стал убегать от них. В конечном итоге, нарушителя поймали и попытались усадить в патрульную машину, однако ему внезапно стало плохо — он потерял сознание. Полицейские попытались привести пострадавшего в чувства, но тщетно. Тот скончался до приезда медиков.

Предполагается, что мужчина на момент происшествия находился под действием наркотических средств. Очевидцы сообщают, что до вмешательства полицейских тот также рвал на себе одежду и нарушал спокойствие остальных прохожих своими криками.

#Анна Савельева#Происшествия#Новости Уфы#Новости Башкирии#Дпс#Наркотики
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