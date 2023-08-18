В Уфе внезапно скончался мужчина: полиция раскрыла подробности произошедшего

Странное поведение мужчины заметили прохожие. Неизвестный бегал по проезжей части на улице Жукова, минуя движущиеся автомобили. Сотрудники ДПС попытались его поймать, но он стал убегать от них. В конечном итоге, нарушителя поймали и попытались усадить в патрульную машину, однако ему внезапно стало плохо — он потерял сознание. Полицейские попытались привести пострадавшего в чувства, но тщетно. Тот скончался до приезда медиков.