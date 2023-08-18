В Уфе стартовала реконструкция парков

Posted 18 августа, 05:43
Published 18 августа, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Завершить реконструкцию парков планируется в текущем году. В сквере имени Альбанова площадью 900 квадратных метров строительные работы начались в мае. Сегодня завершаются демонтажные и земляные работы, ведется укладка тротуарной плитки. В ближайшее время будут установлены опоры и смонтированы светильники, также в планах возведение малых архитектурных форм.
На строительные работы выделено 8,9 млн руб., в том числе 8,3 млн — из федерального бюджета. До 30 сентября сквер должен быть сдан в эксплуатацию.
Сад имени Аксакова является памятником культурного наследия, поэтому при реконструкции необходимо сохранить его историческую ценность. Специалисты разделили пространство на зоны — это историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, сцена и детская площадка.
Здесь также уже завершены демонтажные работы, подготовлены сваи под сцену, подводятся сети водоснабжения и водоотведения. По плану в парке будут установлены камеры видеонаблюдения, наружное освещение, обустроены тротуары, оборудованы детские и спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы и прочее.
Стоимость реконструкции сада имени Аксакова составляет 243,35 миллиона рублей, из них 226,5 млн — федеральные деньги. Обновленный сад должен открыться в третьем квартале текущего года, рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.
Строительные работы в парка ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря проекту в Уфе обновляются и реконструируются общественные пространства. При этом применяется современный комплексный подход: создаются зоны отдыха, прогулочные аллеи, игровые и спортивные площадки для людей всех возрастов, и, конечно, предусмотрены вспомогательные архитектурные сооружения, художественно-декоративные элементы, которые обладают простыми функциями и дополняют ансамбль застройки.
Напомним, что все решения о благоустройстве территорий принимаются с участием самих жителей.