В Уфе стартовала реконструкция парков

Строительные работы в парка ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря проекту в Уфе обновляются и реконструируются общественные пространства. При этом применяется современный комплексный подход: создаются зоны отдыха, прогулочные аллеи, игровые и спортивные площадки для людей всех возрастов, и, конечно, предусмотрены вспомогательные архитектурные сооружения, художественно-декоративные элементы, которые обладают простыми функциями и дополняют ансамбль застройки.