В городе Дюртюли продолжается строительство набережной

Как сообщают в администрации города, на сегодня уложена часть тротуарной плитки и начаты работы по облицовке гранитом памятника, посвященного уходящему на фронт солдату. Так сложилось, что территория набережной стала местом памяти о воинах Великой отечественной войны. А в День Воздушно-десантных войск здесь открыли памятник, посвященный погибшим бойцам-десантникам. Его автором выступил художник-скульптор Сергей Елкин.