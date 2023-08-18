В городе Дюртюли продолжается строительство набережной

Posted 18 августа, 14:56
Published 18 августа, 14:56
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Проект не случайно называется «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана». История города тесно связана с рекой Белой. В XIX веке здесь располагалась пристань. Отсюда по реке Белой, затем по Каме, а далее по Волге поставляли хлеб и другие товары в дальние города.
В институте развития городов Башкортостана посчитали, что создание набережной позволит вернуть городу утраченную функцию речных ворот республики.
Благоустройство будет комплексным и затронет не только набережную реки Белая, но и пешеходный маршрут от нее к парку Матросова, главной городской площади, скверу Мусина до памятника бойцам красногвардейского отряда Чеверева.
Вокруг скульптурного ансамбля предусмотрены зоны тихого отдыха: пирсы у воды, прогулочные и велосипедные дорожки. Все шумные и активные площадки расположатся в отдалении.
Как сообщают в администрации города, на сегодня уложена часть тротуарной плитки и начаты работы по облицовке гранитом памятника, посвященного уходящему на фронт солдату. Так сложилось, что территория набережной стала местом памяти о воинах Великой отечественной войны. А в День Воздушно-десантных войск здесь открыли памятник, посвященный погибшим бойцам-десантникам. Его автором выступил художник-скульптор Сергей Елкин.
— Продолжаются устройство инженерных сетей: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Также идет монтаж опор освещения. Параллельно приступили к укладке плит на берегу, где появится пирс, одновременно начали обустройство откоса из плодородного слоя почвы с посевом газонной травы. Появился на набережной и декоративный навес — пергола, — рассказал о текущих работах Эдуард Кагарманов, заместитель главы администрации Дюртюлей по строительству, транспорту, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству.
Новая набережная призвана стать точкой притяжения для жителей и гостей города, стать драйвером развития центральной части Дюртюлей. Благоустройство позволит ей стать инвестиционно-привлекательной площадкой для среднего и малого бизнеса.
Проект «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана» стал победителем во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города, численностью населения от 20 до 50 тысяч человек». Теперь он реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».