Товарооборот Башкортостана и ОАЭ за 5 месяцев вырос в 10 раз

Отметим, что внешнеторговый оборот РБ и ОАЭ с января по май текущего года увеличился в 10,2 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт увеличился в 10,8 раз, а импорт увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.