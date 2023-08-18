Товарооборот Башкортостана и ОАЭ за 5 месяцев вырос в 10 раз

Posted 18 августа, 11:09
Published 18 августа, 11:09
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Об этом стало известно в ходе встречи министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в РФ господином Мохаммадом Ахмадом Султаном Ессой Альджабером, организованной в целях реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
— Мы провели достаточно продуктивные переговоры с представителями ОАЭ, обсудили точки соприкосновения в части реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, а также перспективы сотрудничества в сфере машиностроения и нефтехимической промышленности. Наши партнеры из ОАЭ выразили желание поставлять башкирский мед напрямую в эмираты, поэтому этот вопрос мы будем совместно отрабатывать, — поделилась министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
Представители Посольства ОАЭ в РФ также подтвердили намерение принять участие в Международном фестивале лошадей башкирской породы «Башкорт аты», который пройдет с 11 по 13 августа в Баймакском районе республики. Также в сентябре текущего года планируется визит Чрезвычайного и Полномочного Посла ОАЭ в Башкортостан. В рамках данного визита будут обсуждаться дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Одним из таких направлений является создание Центра арабских цивилизаций на базе Кампуса Евразийского научно-образовательного центра.
Отметим, что внешнеторговый оборот РБ и ОАЭ с января по май текущего года увеличился в 10,2 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт увеличился в 10,8 раз, а импорт увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.