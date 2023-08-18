«Сжигают за нашими домами»: жители Башкирии подняли тревогу

По словам неравнодушного жителя Башкирии, речь идёт о садовых товариществах в Юматовском сельсовете Уфимского района — СНТ «Отдых», «Эталон», «Весна» и «Рябинушка». Напомним, все их них, кроме «Весны», попадают в километровую угрожаемую зону заражения птичьим гриппом. Очаг заболевания возник в птицефабрике «Башкирская» в Авдоне.