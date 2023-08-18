«Сжигают за нашими домами»: жители Башкирии подняли тревогу

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Пользователи соцсети Instagram* пожаловались на удушающий запах, распространяющийся с котлованов, где сжигают заражённых птиц. «Кур сжигают за нашими домами, запах стоит удушающий» — возмущается анонимный автор.
* — Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены.
По словам неравнодушного жителя Башкирии, речь идёт о садовых товариществах в Юматовском сельсовете Уфимского района — СНТ «Отдых», «Эталон», «Весна» и «Рябинушка». Напомним, все их них, кроме «Весны», попадают в километровую угрожаемую зону заражения птичьим гриппом. Очаг заболевания возник в птицефабрике «Башкирская» в Авдоне.
Возмущенный пользователь также пожаловался на бездействие «компетентных органов».
В администрации Юматовского сельсовета ранее сообщали о «контролируемом сжигании погибшей птицы» и предупреждали о возможном задымлении ближайших участков территории.
Мы позвонили в Госкомитет республики по ветеринарии, где нам подтвердили, что возле птицефабрики «Башкирская» сжигают птиц. По словам специалиста службы, ситуация находится под контролем, службы соблюдают меры предосторожности.