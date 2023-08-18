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Published Сегодня, 10:01

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Жители Башкирии жалуются на ужасный запах из-за сожжённых кур

«Сжигают за нашими домами»: жители Башкирии подняли тревогу

18 августа 2023, 10:01
Фото: 1MI

Жители Башкирии жалуются на ужасный запах из-за сожжённых кур

Жители Башкирии пожаловались в соцсетях на удушающий запах, распространяющийся возле Авдона

Пользователи соцсети Instagram* пожаловались на удушающий запах, распространяющийся с котлованов, где сжигают заражённых птиц. «Кур сжигают за нашими домами, запах стоит удушающий» — возмущается анонимный автор.

* — Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены.

По словам неравнодушного жителя Башкирии, речь идёт о садовых товариществах в Юматовском сельсовете Уфимского района — СНТ «Отдых», «Эталон», «Весна» и «Рябинушка». Напомним, все их них, кроме «Весны», попадают в километровую угрожаемую зону заражения птичьим гриппом. Очаг заболевания возник в птицефабрике «Башкирская» в Авдоне.

Возмущенный пользователь также пожаловался на бездействие «компетентных органов».

В администрации Юматовского сельсовета ранее сообщали о «контролируемом сжигании погибшей птицы» и предупреждали о возможном задымлении ближайших участков территории.

Мы позвонили в Госкомитет республики по ветеринарии, где нам подтвердили, что возле птицефабрики «Башкирская» сжигают птиц. По словам специалиста службы, ситуация находится под контролем, службы соблюдают меры предосторожности.

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#Птичий грипп#Общество
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