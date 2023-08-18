Странный мужчина напугал Уфу и умер в муках на глазах у всех

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Сегодня утром уфимцы стали свидетелями трагического инцидента на улице Маршала Жукова. Мужчина проявлял агрессивное и опасное поведение, активно подставляя себя под проезжающие машины.
Мужчина был задержан сотрудниками ДПС, и эта ситуация была заснята и опубликована в социальных сетях. Свидетели утверждают, что возможно, он находился под воздействием каких-то веществ.
На видео отчётливо видно, как мужчина перебегает дорогу в неположенном месте, а за ним гонится инспектор.
Вскоре на помощь приехали его коллеги из ГИБДД. Позже появились фотографии и сообщения в местных телеграм-каналах о том, что мужчина скончался. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, которые подтвердили его смерть.
На место происшествия выехал следователь, проведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза, устанавливается причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.