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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Неадекватный мужчина бросался под машины в Уфе и умер на глазах очевидцев

Странный мужчина напугал Уфу и умер в муках на глазах у всех

18 августа 2023, 06:55
Фото: 1MI

Неадекватный мужчина бросался под машины в Уфе и умер на глазах очевидцев

На улице Маршала Жукова в Уфе произошел трагический инцидент. Мужчина с необычным поведением был задержан ДПС и скончался на месте происшествия.

Сегодня утром уфимцы стали свидетелями трагического инцидента на улице Маршала Жукова. Мужчина проявлял агрессивное и опасное поведение, активно подставляя себя под проезжающие машины.

Мужчина был задержан сотрудниками ДПС, и эта ситуация была заснята и опубликована в социальных сетях. Свидетели утверждают, что возможно, он находился под воздействием каких-то веществ.

На видео отчётливо видно, как мужчина перебегает дорогу в неположенном месте, а за ним гонится инспектор.

Вскоре на помощь приехали его коллеги из ГИБДД. Позже появились фотографии и сообщения в местных телеграм-каналах о том, что мужчина скончался. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, которые подтвердили его смерть.

На место происшествия выехал следователь, проведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза, устанавливается причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Происшествия#Город#Виалина Ахсанова
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