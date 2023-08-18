Как будут отдыхать жители Башкирии в 2024 году: даты всех праздников

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Так стало известно, что новогодние каникулы в следующем году будут проходить с 30 декабря по 8 января.
Что касается майских праздников, в эти дни жители России выйдут на выходные сначала с 28 апреля по 1 мая, а после с 9 по 12.
Помимо названных дат, праздничными днями также назначены:
23-25 февраля
8-10 марта
12 июня
3-4 ноября
29-31 декабря
Стоит отметить, что на территории Башкирии в связи с региональными праздниками выходные дни также пройдут 10 апреля (Ураза-байрам), 16 июня (Курбан-байрам) и 11 октября (День республики).