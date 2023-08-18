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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 19:16

Updated Сегодня, 19:16

Как будут отдыхать жители Башкирии в 2024 году: даты всех праздников

Как будут отдыхать жители Башкирии в 2024 году: даты всех праздников

18 августа 2023, 15:52
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Правительство утвердило точные даты праздничных и выходных дней на 2024 год.

Так стало известно, что новогодние каникулы в следующем году будут проходить с 30 декабря по 8 января.

Что касается майских праздников, в эти дни жители России выйдут на выходные сначала с 28 апреля по 1 мая, а после с 9 по 12.

Помимо названных дат, праздничными днями также назначены:

23-25 февраля

8-10 марта

12 июня

3-4 ноября

29-31 декабря

Стоит отметить, что на территории Башкирии в связи с региональными праздниками выходные дни также пройдут 10 апреля (Ураза-байрам), 16 июня (Курбан-байрам) и 11 октября (День республики).

#Анна Савельева#2024 год#Новогодние каникулы#Майские праздники#Выходные дни#Праздничные дни#Региональные праздники#Башкирия
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