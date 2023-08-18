Стала известна судьба пропавшей с трехлетним ребёнком жительницы Башкирии

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 04:41
39-летняя Александра Г. и ее 3-летний сын, которые были пропавшими, счастливо найдены живыми.
Поиски их местонахождения велись в течении 5 дней. Об этом сообщили волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «БашРегионСпас».
Сестра женщины публиковала в своих социальных сетях сообщение о том, что они пропали в Нижегородке. Она также отметила, что семья находится в трудной ситуации, а Александра борется с проблемой злоупотребления алкоголем.
Напомним, ранее в Башкирии исчез ведущий из Магнитогорска Александр Нурмухаметов, который приехал на свой собственный фестиваль на озере Банное. В последний день мероприятия он исчез без вести, однако позднее его обнаружили мертвым.