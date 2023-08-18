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Стала известна судьба пропавшей с трехлетним ребёнком жительницы Башкирии

Стала известна судьба пропавшей с трехлетним ребёнком жительницы Башкирии

18 августа 2023, 03:38
Фото: https://vk.com/dpsobars102
Местонахождение матери и сына было неизвестно с 12 августа. Поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «БашРегионСпас» сообщили, что с ними сейчас

39-летняя Александра Г. и ее 3-летний сын, которые были пропавшими, счастливо найдены живыми.

Поиски их местонахождения велись в течении 5 дней. Об этом сообщили волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «БашРегионСпас».

Сестра женщины публиковала в своих социальных сетях сообщение о том, что они пропали в Нижегородке. Она также отметила, что семья находится в трудной ситуации, а Александра борется с проблемой злоупотребления алкоголем.

Напомним, ранее в Башкирии исчез ведущий из Магнитогорска Александр Нурмухаметов, который приехал на свой собственный фестиваль на озере Банное. В последний день мероприятия он исчез без вести, однако позднее его обнаружили мертвым.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Происшествия#Виалина Ахсанова
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