Смерть хоккеиста, птичий грипп и падение остановки на подростков

В начале недели интернет потрясла новость о смерти воспитанника уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Родион Амиров умер в 21 год после продолжительной борьбы с раком мозга, который ему диагностировали около двух лет назад. Церемония прощания с молодым хоккеистом назначена на понедельник, 21 августа.