Смерть хоккеиста, птичий грипп и падение остановки на подростков

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
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Updated Сегодня, 17:40
В начале недели интернет потрясла новость о смерти воспитанника уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Родион Амиров умер в 21 год после продолжительной борьбы с раком мозга, который ему диагностировали около двух лет назад. Церемония прощания с молодым хоккеистом назначена на понедельник, 21 августа.
Нашумевшая история о вспышке птичьего гриппа на авдонской птицефабрике продолжает набирать обороты. Ранее жители нескольких деревень в Кушнаренковском районе обеспокоились тем, что отходы жизнедеятельности якобы заражённых птиц стали вывозить в поля рядом с их домами. Происходящее записал на видео один из очевидцев.
Стало известно о том, что власти взялись за благоустройство одного из самых больших и заброшенных уфимских парков. Под таким описанием подразумевается парк имени Калинина.
Министерство культуры Башкортостана опровергло слухи об увольнении главного режиссера Башдрамтеатра им. М. Гафури Айрата Абушахманова. Ранее информация об этом распространилась в социальных сетях.
В Иглино двое подростков пострадали из-за упавшей на них остановки. Сообщается, что сооружение не выдержало порывов ветра и опрокинулось прямо на молодых людей. С полученными травмами их доставили в детскую больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
На территории Башкирии зафиксировали случаи заражения тяжёлым заболеванием, передающимся от собаки к человеку. За последние месяцы выявлено уже семеро заразившихся.
В Уфе внезапно скончался мужчина, пытавшийся скрыться от сотрудников ДПС. Очевидцы сообщили о странном поведении прохожего.