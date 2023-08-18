Резкий холод и дожди: на Башкирию надвигается серьезная непогода

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Согласно данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 19 августа на территории нашего региона ожидается переменная облачность, но без значительных осадков.
Днем на севере возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов Цельсия, а днем будет оставаться теплым, колеблясь от +27 до +32 градусов.
Ветер будет дуть северным направлением, умеренный, с местами сильными порывами днем. В последующие дни ожидается похолодание до +25 градусов.