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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Башкирию ждут дожди и грозы

Резкий холод и дожди: на Башкирию надвигается серьезная непогода

18 августа 2023, 11:33
Фото: 1MI

Башкирию ждут дожди и грозы

Улицы республики греет ясное солнышко, но скоро оно сменится на дождь. Синоптики республики рассказали, какой прогноз ожидать

Согласно данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 19 августа на территории нашего региона ожидается переменная облачность, но без значительных осадков.

Днем на севере возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов Цельсия, а днем будет оставаться теплым, колеблясь от +27 до +32 градусов.

Ветер будет дуть северным направлением, умеренный, с местами сильными порывами днем. В последующие дни ожидается похолодание до +25 градусов.

#Виалина Ахсанова#Новости Уфы#Новости Башкирии#Общество#Погода
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