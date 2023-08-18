«Центрифуга» удовольствия: стоит ли идти в парк аттракционов на набережной в Уфе

Несмотря на небольшую площадь, уже сейчас парк вмещает в себя сцену, небольшое кафе в два этажа и 11 аттракционов, среди которых самыми крупными и захватывающими являются «Гигантские качели 360° „Драйв“», «Центрифуга» и «Цепочная карусель с подъёмом». Все они, как сообщает администрация, прошли необходимые проверки на безопасность. О каждом из них подробнее расскажем ниже.