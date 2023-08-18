«Центрифуга» удовольствия: стоит ли идти в парк аттракционов на набережной в Уфе

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Парк расположен вблизи спорткомплекса «Юность», но даже без знания этого найти его достаточно просто — эти приветливые миньоны точно привлекут ваше внимание, когда вы будете прогуливаться вдоль набережной. Парк «Дустар» работает в техническом режиме с 5 августа.
Будние дни — с 10.00 до 00.00
Выходные — с 12.00 до 00.00
Возможны изменения в зависимости от погодных условий.
Несмотря на небольшую площадь, уже сейчас парк вмещает в себя сцену, небольшое кафе в два этажа и 11 аттракционов, среди которых самыми крупными и захватывающими являются «Гигантские качели 360° „Драйв“», «Центрифуга» и «Цепочная карусель с подъёмом». Все они, как сообщает администрация, прошли необходимые проверки на безопасность. О каждом из них подробнее расскажем ниже.
На кассах (всего их две, но рабочей мы застали только одну) можно посмотреть актуальные цены и точное расписание на представленные аттракционы.
Аттракцион вмещает в себя 24 пассажира, которые надёжно закрепляются механизмом на своих местах в целях безопасности, после чего качель начинает постепенно раскачиваться, пока не наберёт оборот в 360 градусов.
Даже со стороны это зрелище весьма захватывающее.
За музыкой неслышно ошеломлённых криков людей, но поверьте, пассажиры аттракциона наглядно выражают испытываемые ими ощущения.
Раскручиваясь до необходимой скорости, карусель разворачивается под углом 65 градусов. Выглядит уже не так страшно, как те же качели, но дух захватывает не меньше.
Карусель рассчитана на 12 человек. Каждый устраивается в отдельной качели, прикреплённой цепочкой. После этого карусель начинает раскручиваться и подниматься выше.
Помимо всего этого здесь есть также более спокойные развлечения для маленьких гостей. Например, водные шары, лабиринт, батут и ещё несколько объектов.
Поскольку некоторым юным гостям парка нельзя посещать перечисленные выше аттракционы, так как те имеют свои ограничения по росту и возрасту, специально для них на территории расположено множество других развлекательных объектов.
Карусели в виде различных фигур, начиная животными и заканчивая пиратскими суднами на любой вкус.
Мобильный лабиринт-батут с игровыми элементами, который должен понравиться юному непоседе.
Увлекательная прогулка на поверхности воды в прозрачном шаре. Почувствуй себя, как говорится, белкой в колесе.
Помимо лабиринта, в парке есть батут и для детей постарше.
Выловите достаточно рыбы и получите приятный бонус в виде подарка на выбор в зависимости от размера улова.
Рыбалка совсем не привлекает вас? Ничего страшного, побороться за приз можно и в стрельбе из ружья, но это, конечно, больше подходит отцам и ребятам постарше.
Уютное кафе с приятным интерьером и большим выбором блюд радо принять у себя проголодавшихся посетителей.
Здесь открывается обзорный вид на сам парк и набережную. К слову, территорию ниже, как сообщили владельцы, в будущем также будут обустраивать, чтобы расширить площадь.
Помимо самого здания кафе, в парке также есть столики для трапезы на открытом воздухе.
Небольшая сцена на открытом воздухе. В скором времени на ней будут проводиться мероприятия и концерты, а пока всю работу выполняют колонки, которые и заполняют парк музыкой.
А вот как оживлённый парк выглядит ночью.
Несмотря на свою маленькую площадь, парк наполнен некой атмосферой уюта. Даже в жаркий день здесь достаточно посетителей. Дети развлекаются на различных аттракционах, а сопровождающие их взрослые отдыхают в тени, и даже палящее солнце для них не помеха.
По итогу прогулки журналист Mkset отметил, что «Дустар» является отличным местом для семейной прогулки. Разве что пешим ходом добираться сюда в жару не так уж и приятно, но восторг от представленных вариантов досуга перекрывает эту неприятность. Но это при условии, что вы являетесь любителем подобного рода развлечений.
Ранее мэр Уфы настаивал на создании новых интересных проектов, чтобы сделать набережную привлекательной для семейного отдыха и времяпровождения уфимцев. Учредители и владельцы парка развлечений, Рустем Хаернасов и Ислам Салимгареев, поддержали эту идею, расположив на территории набережной.