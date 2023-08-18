mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

«Центрифуга» удовольствия: стоит ли идти в парк аттракционов на набережной в Уфе

«Центрифуга» удовольствия: стоит ли идти в парк аттракционов на набережной в Уфе

18 августа 2023, 12:44
Фото: mkset.ru
5 августа на набережной реки Белой в Уфе открылся новый семейный парк аттракционов «Дустар». Mkset решил посетить его и посмотреть, насколько там весело и душевно

Парк расположен вблизи спорткомплекса «Юность», но даже без знания этого найти его достаточно просто — эти приветливые миньоны точно привлекут ваше внимание, когда вы будете прогуливаться вдоль набережной. Парк «Дустар» работает в техническом режиме с 5 августа.

Режим работы:

Будние дни — с 10.00 до 00.00

Выходные — с 12.00 до 00.00

Возможны изменения в зависимости от погодных условий.

Фото: mkset.ru

Несмотря на небольшую площадь, уже сейчас парк вмещает в себя сцену, небольшое кафе в два этажа и 11 аттракционов, среди которых самыми крупными и захватывающими являются «Гигантские качели 360° „Драйв“», «Центрифуга» и «Цепочная карусель с подъёмом». Все они, как сообщает администрация, прошли необходимые проверки на безопасность. О каждом из них подробнее расскажем ниже.

Цена удовольствия

На кассах (всего их две, но рабочей мы застали только одну) можно посмотреть актуальные цены и точное расписание на представленные аттракционы.

Фото: mkset.ru

«Гигантские качели 360° „Драйв“

«Гигантские качели 360°«Драйв»«Гигантские качели 360°«Драйв»
«Гигантские качели 360°«Драйв»
Фото: mkset.ru

Аттракцион вмещает в себя 24 пассажира, которые надёжно закрепляются механизмом на своих местах в целях безопасности, после чего качель начинает постепенно раскачиваться, пока не наберёт оборот в 360 градусов.

Даже со стороны это зрелище весьма захватывающее.

За музыкой неслышно ошеломлённых криков людей, но поверьте, пассажиры аттракциона наглядно выражают испытываемые ими ощущения.

Аттракцион в действии
Видео: mkset.ru

«Центрифуга»

Фото: mkset.ru

Раскручиваясь до необходимой скорости, карусель разворачивается под углом 65 градусов. Выглядит уже не так страшно, как те же качели, но дух захватывает не меньше.

Работающая карусель
Видео: mkset.ru

«Цепочная карусель с подъёмом»

Карусель рассчитана на 12 человек. Каждый устраивается в отдельной качели, прикреплённой цепочкой. После этого карусель начинает раскручиваться и подниматься выше.

Видео действующего аттракциона Mkset предоставил Рустем Хаернасов, один из учредителей «Дустара»
Видео: mkset.ru

Помимо всего этого здесь есть также более спокойные развлечения для маленьких гостей. Например, водные шары, лабиринт, батут и ещё несколько объектов.

Развлечения для самых маленьких

Поскольку некоторым юным гостям парка нельзя посещать перечисленные выше аттракционы, так как те имеют свои ограничения по росту и возрасту, специально для них на территории расположено множество других развлекательных объектов.

«Пиратики», «Слоники» и «Лесная сказка»

Карусели в виде различных фигур, начиная животными и заканчивая пиратскими суднами на любой вкус.

Фото: mkset.ru

Лабиринт Lab-Lab

Мобильный лабиринт-батут с игровыми элементами, который должен понравиться юному непоседе.

Водные шары

Увлекательная прогулка на поверхности воды в прозрачном шаре. Почувствуй себя, как говорится, белкой в колесе.

Батут

Помимо лабиринта, в парке есть батут и для детей постарше.

А вот и один из наших жёлтых друзей, указывающих местоположение паркаА вот и один из наших жёлтых друзей, указывающих местоположение парка
А вот и один из наших жёлтых друзей, указывающих местоположение парка
Фото: mkset.ru

Игра «Рыбалочка»

Выловите достаточно рыбы и получите приятный бонус в виде подарка на выбор в зависимости от размера улова.

Готовы проверить, насколько вы хороший рыбак?Готовы проверить, насколько вы хороший рыбак?
Билет оплачивается на местеБилет оплачивается на месте
Большой выбор призовБольшой выбор призов
Большой выбор призовБольшой выбор призов
Большой выбор призовБольшой выбор призов
Готовы проверить, насколько вы хороший рыбак?
Фото: mkset.ru

Тир

Рыбалка совсем не привлекает вас? Ничего страшного, побороться за приз можно и в стрельбе из ружья, но это, конечно, больше подходит отцам и ребятам постарше.

А вот и цель.А вот и цель.
С пустыми руками вы не уйдёте!С пустыми руками вы не уйдёте!
Награда для самых метких стрелков.Награда для самых метких стрелков.
Есть, из чего выбратьЕсть, из чего выбрать

Кафе «Дустар»

Уютное кафе с приятным интерьером и большим выбором блюд радо принять у себя проголодавшихся посетителей.

МенюМеню
Фото: mkset.ru

Секреты второго этажа

Здесь открывается обзорный вид на сам парк и набережную. К слову, территорию ниже, как сообщили владельцы, в будущем также будут обустраивать, чтобы расширить площадь.

Фото: mkset.ru

Помимо самого здания кафе, в парке также есть столики для трапезы на открытом воздухе.

Фото: mkset.ru

Небольшая сцена на открытом воздухе. В скором времени на ней будут проводиться мероприятия и концерты, а пока всю работу выполняют колонки, которые и заполняют парк музыкой.

Фото: mkset.ru

А вот как оживлённый парк выглядит ночью.

Видео предоставил Рустем Хаернасов
Видео: mkset.ru

Несмотря на свою маленькую площадь, парк наполнен некой атмосферой уюта. Даже в жаркий день здесь достаточно посетителей. Дети развлекаются на различных аттракционах, а сопровождающие их взрослые отдыхают в тени, и даже палящее солнце для них не помеха.

По итогу прогулки журналист Mkset отметил, что «Дустар» является отличным местом для семейной прогулки. Разве что пешим ходом добираться сюда в жару не так уж и приятно, но восторг от представленных вариантов досуга перекрывает эту неприятность. Но это при условии, что вы являетесь любителем подобного рода развлечений.

Ранее мэр Уфы настаивал на создании новых интересных проектов, чтобы сделать набережную привлекательной для семейного отдыха и времяпровождения уфимцев. Учредители и владельцы парка развлечений, Рустем Хаернасов и Ислам Салимгареев, поддержали эту идею, расположив на территории набережной.

Фото: mkset.ru
#Анна Савельева#Дустар#Парк аттракционов#Набережная Белой#Новости Башкирии#Новости Уфы#Уфа#Кафе Дустар#Развлечения#Видео
Подпишитесь
Большая и долгая: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас
Сегодня, 10:04
Пилот летевшего из Еревана в Уфу самолета сделал срочное заявление прямо в воздухе
Сегодня, 07:37
«Проснулись будто в Венеции»: как в центре Уфы целый дом едва не сварился в кипятке
Сегодня, 08:56
«Исправляем ошибку»: власти Башкирии сделали заявление по поводу мечети Ар-Рахим
Сегодня, 05:38
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11