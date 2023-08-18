Премьер-министр России исключил Бадранова из оргкомитета к 450-летию Уфы

Как сообщает РБК-Уфа, Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем распоряжении исключил из организационного комитета ответственного за подготовку и проведение празднования 450-летия Уфы в 2024 году, вице-премьера Башкирии Азата Бадранова. Также были внесены формальные изменения в должности членов оргкомитета, включая вице-премьера Кабмина Башкирии Азамата Абдрахманова и статс-секретаря — заместителя министра культуры России Надежды Преподобной.



Оргкомитет, созданный для организации юбилея башкирской столицы, был утвержден Михаилом Мишустиным в марте 2021 года. Председателем комитета назначен вице-премьер Алексей Оверчук, а заместителем председателя — глава Башкирии Радий Хабиров. В состав комитета также входят глава Кабмина республики Андрей Назаров, несколько вице-премьеров региона и представители федеральных министерств.



Также Азат Бадранов в сентябре прошлого года объявил о своем решении стать добровольцем в батальоне имени Минигали Шаймуратова, который был сформирован в республике. Вице-премьер Башкирии прошёл боевую подготовку и получил звание лейтенанта.