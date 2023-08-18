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Премьер-министр России исключил Бадранова из оргкомитета к 450-летию Уфы

Премьер-министр России исключил Бадранова из оргкомитета к 450-летию Уфы

18 августа 2023, 07:26
Фото: https://vk.com/a.badranov
Михаил Мишустин исключил Азата Бадранова из оргкомитета по празднованию 450-летия Уфы в 2024 году. Также были внесены корректировки в должности Азамата Абдрахманова и Надежды Преподобной.

Как сообщает РБК-Уфа, Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем распоряжении исключил из организационного комитета ответственного за подготовку и проведение празднования 450-летия Уфы в 2024 году, вице-премьера Башкирии Азата Бадранова. Также были внесены формальные изменения в должности членов оргкомитета, включая вице-премьера Кабмина Башкирии Азамата Абдрахманова и статс-секретаря — заместителя министра культуры России Надежды Преподобной.

Оргкомитет, созданный для организации юбилея башкирской столицы, был утвержден Михаилом Мишустиным в марте 2021 года. Председателем комитета назначен вице-премьер Алексей Оверчук, а заместителем председателя — глава Башкирии Радий Хабиров. В состав комитета также входят глава Кабмина республики Андрей Назаров, несколько вице-премьеров региона и представители федеральных министерств.

Также Азат Бадранов в сентябре прошлого года объявил о своем решении стать добровольцем в батальоне имени Минигали Шаймуратова, который был сформирован в республике. Вице-премьер Башкирии прошёл боевую подготовку и получил звание лейтенанта.

Напомним, что в 2024 году, Уфа будет отмечать круглую дату, 450-летие со своего основания. В связи с юбилеем в Республике идёт полная подготовка, реализуются много новых и разных проектов. В ноябре 2021 года глава республики Радий Хабиров утвердил перечень объектов, которые должны быть построены, реконструированы и благоустроены к этому событию.

Более 50 миллиардов рублей — ориентировочная совокупная стоимость данных проектов.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Происшествия#Город
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