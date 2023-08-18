Представители 20 государств прибыли в Ставрополь на международную премию «Кардо»

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
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Updated Сегодня, 17:50
Участниками и судьями масштабного мероприятия стали свыше 50 представителей множества государств — таких, как Беларусь, Казахстан, КНР, Аргентина, Бразилия, Кыргызстан, Ирак и Иран, Германия, Греция, Коста-Рика, Молдова, Япония, Латвия, Марокко, Таджикистан, ЮАР, Мексика, Франция и Южная Корея. Об этом сообщают «Новые известия».
Как заявил губернатор региона Владимир Владимиров, вопреки санкционному давлению молодежь всего мира говорит на одном языке. Объединенные творчеством и спортивным духом молодые люди стремятся к покорению новых вершин. Проходящий в Ставрополе конкурс является этому подтверждением. Объединяясь, молодежь может разрушать искусственные преграды, которые стараются возвести вокруг нашей страны. «И открывая путь молодежной инициативе, мы показываем, что открыты для всех, кто несет к нам талант, мастерство и новые творческие идеи», — отметил глава Ставропольского края.
В 2023 году единственный в мире международный конкурс-премия «Кардо» проводится в шестой раз. Ключевая цель этого события — поддерживать и способствовать развитию уличной культуры и спорта. В ходе гранд-финала мероприятия в столице региона будут названы лауреаты в 10 номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. Кроме того, участники будут задействованы в работе на образовательных и альтернативных площадках.
20 августа в Ставропольском крае завершатся мероприятия премии «Кардо».
Международный конкурс-премия уличной культуры и спорта проводится в том числе в соответствии с государственной программой края «Молодежная политика».
Следует напомнить, что церемония открытия «Кардо» состоялась на главной площади столицы Ставрополья 17 августа. Главным событием концертной программы стало выступление артистов современных направлений. Ребята продемонстрировали оригинальные танцевальные проекты, используя в качестве аккомпанемента динамичные и лирические биты. На мероприятии работали две сцены. На верхней сцене выступали артисты, а внизу гости премии исполняли собственные танцевальные номера. Участники выезжали к зрительному залу на маслкарах, «жигулях»-кабриолетах и винтажных «Победах».