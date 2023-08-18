Представители 20 государств прибыли в Ставрополь на международную премию «Кардо»

Как заявил губернатор региона Владимир Владимиров, вопреки санкционному давлению молодежь всего мира говорит на одном языке. Объединенные творчеством и спортивным духом молодые люди стремятся к покорению новых вершин. Проходящий в Ставрополе конкурс является этому подтверждением. Объединяясь, молодежь может разрушать искусственные преграды, которые стараются возвести вокруг нашей страны. «И открывая путь молодежной инициативе, мы показываем, что открыты для всех, кто несет к нам талант, мастерство и новые творческие идеи», — отметил глава Ставропольского края.