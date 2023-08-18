Общественники проверили отремонтированную по нацпроекту дорогу в Стерлитамаке

Дорога на этой улице ремонтировалась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы велись в июле на участке протяженностью около 600 метров: подрядчики выполнили демонтаж бетонных и монтаж гранитных бортовых камней, фрезерование дорожного полотна, обустроили выравнивающий слой и покрытие, а также нанесли разметку. Порядка 10 млн рублей было потрачено на весь ремонт.