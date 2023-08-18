Общественники проверили отремонтированную по нацпроекту дорогу в Стерлитамаке

Posted 18 августа, 07:46
Published 18 августа, 07:46
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Дорога на этой улице ремонтировалась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы велись в июле на участке протяженностью около 600 метров: подрядчики выполнили демонтаж бетонных и монтаж гранитных бортовых камней, фрезерование дорожного полотна, обустроили выравнивающий слой и покрытие, а также нанесли разметку. Порядка 10 млн рублей было потрачено на весь ремонт.
— Улица важна для горожан, — подчеркнул начальник отдела строительства администрации Стерлитамака Марат Кинзябаев. — Дорога расположена в исторической части города, ведет к социально значимым объектам культуры — Русскому драмтеатру, парку перед кинокомплексом «Салават», а также к филиалу Республиканского центра социальной поддержки населения.
Общественники проверяли соответствие участка дороги условиям «Доступной среды». Член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ Эльнур Гарифуллин отметил, что на этой дороге бордюры занижены, оборудован подъем для колясок.
— Таким образом, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также женщины с маленькими детьми смогут посещать парк и социально-значимые объекты, которые находятся на этом участке дороги, — указал он.
В Стерлитамаке отремонтируют 39 участков дорог общей протяженностью 17 км, из них 8 объектов — по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан в целях исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга).